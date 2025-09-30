于朦朧過世20天微博帳號「悄被登入」 全網喊備份

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧墜樓死亡已20天，許多案件疑點未解。此時有眼尖網友驚覺于朦朧微博竟有人登入並短暫上線，網友提醒粉絲趕緊備份，避免什麼東西「被消失了」。

于朦朧11日墜樓身亡，中國官方堅稱是「酒後墜樓意外」卻引發質疑，外界認為于朦朧是遭虐殺致死，呼籲徹查真相，而近日有網友爆料，于朦朧離世後微博竟出現被登入的痕跡。

網友爆料，于朦朧離世後微博竟出現被登入的痕跡，根據截圖顯示，于的帳號曾在9月29日晚間短暫上線，卻又立即顯示下線狀態，讓人懷疑「一定有人在操控于朦朧的微博？」不少粉絲憂心留言「人都走了，帳號怎麼還會登入？」

有網友指出微博能被登入，表示有人能使用他的微博進行作業，不排除有心人想操控輿論，或是搜尋微博內紀錄，紛紛提醒粉絲「趕快備份」，「能保存的就盡快保存，搞不好很快會被清空」「可能有人想徹底抹去有關萌萌所有的事情」提出警告可能有相關證據即將「被消失了」。

