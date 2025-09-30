范世錡捲入于朦朧命案 成都演唱會僅售出15張票

〔記者王靖惟／台北報導〕中國藝人「于朦朧之死」死因未解，捲入其中的藝人范世錡被視為害死于朦朧的共犯之一，因而遭到抵制，據傳范世錡將在成都舉辦的演唱會其門票竟只賣出15張，網友更直言他恐怕已是「棄子」。

范世錡演出趙露思新戲遭到網友抵制拒看，並傳出演唱會僅售出15張票。（翻攝微博）

同樣自《2013快樂男聲》出道的男星范世錡，遭瘋傳為「于朦朧之死」的關鍵人之一，並且當時人在現場掀起熱議，網友揪出范世錡疑似參與于朦朧死前聚會名單之一，讓范世錡被傳出是疑似虐殺于朦朧的共犯，加上于朦朧11日驟逝後，網路瘋傳一段疑似與于朦朧生前遭遇有關的聚會影片，片中傳出有人喊著「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨！」外界懷疑聲音來自范世錡，儘管范世錡已公開聲明痛斥誹謗造謠，釋出不在場證明並報警處理，但網友並不買單。

如今傳出范世錡即將舉辦的巡迴演唱會，成都站僅賣出15張票，消息一出立即掀起熱議，官方雖未證實此事，但許多網友毫不留情地批評「報應來了」，「髒東西就不要出現在螢幕上了吧」更有人直言，范世錡已成為資本主義的棄子「現在看來他根本被拋棄了。」

范世錡目前深陷爭議，今年卻又參演趙露思新戲《許我耀眼》，連帶引起網友揚言抵制拒看，不少觀眾在網路發起抵制聲浪「案子還沒結清，絕不能給他流量」，而劇方在宣傳時並未多提他的角色，也被外界認為是「切割動作」。，但趙露思無辜被風波掃到，也成為另類受害者之一。

