自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范世錡捲入于朦朧命案 成都演唱會僅售出15張票

〔記者王靖惟／台北報導〕中國藝人「于朦朧之死」死因未解，捲入其中的藝人范世錡被視為害死于朦朧的共犯之一，因而遭到抵制，據傳范世錡將在成都舉辦的演唱會其門票竟只賣出15張，網友更直言他恐怕已是「棄子」。

范世錡演出趙露思新戲遭到網友抵制拒看，並傳出演唱會僅售出15張票。（翻攝微博）范世錡演出趙露思新戲遭到網友抵制拒看，並傳出演唱會僅售出15張票。（翻攝微博）

同樣自《2013快樂男聲》出道的男星范世錡，遭瘋傳為「于朦朧之死」的關鍵人之一，並且當時人在現場掀起熱議，網友揪出范世錡疑似參與于朦朧死前聚會名單之一，讓范世錡被傳出是疑似虐殺于朦朧的共犯，加上于朦朧11日驟逝後，網路瘋傳一段疑似與于朦朧生前遭遇有關的聚會影片，片中傳出有人喊著「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨！」外界懷疑聲音來自范世錡，儘管范世錡已公開聲明痛斥誹謗造謠，釋出不在場證明並報警處理，但網友並不買單。

如今傳出范世錡即將舉辦的巡迴演唱會，成都站僅賣出15張票，消息一出立即掀起熱議，官方雖未證實此事，但許多網友毫不留情地批評「報應來了」，「髒東西就不要出現在螢幕上了吧」更有人直言，范世錡已成為資本主義的棄子「現在看來他根本被拋棄了。」

范世錡目前深陷爭議，今年卻又參演趙露思新戲《許我耀眼》，連帶引起網友揚言抵制拒看，不少觀眾在網路發起抵制聲浪「案子還沒結清，絕不能給他流量」，而劇方在宣傳時並未多提他的角色，也被外界認為是「切割動作」。，但趙露思無辜被風波掃到，也成為另類受害者之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中