劉德華遭爆又要開唱 經紀公司發聲了

網傳劉德華將於明年舉行演唱會並尋找合作夥伴，今劉德華所屬公司發聲明否認。（資料照，台灣映藝提供）

〔記者張釔泠／綜合報導〕「華仔」劉德華剛過64歲生日，日前網路上卻傳出「華仔」劉德華將於明年舉行演唱會，並尋找合作夥伴的消息。對此，今（29日）華仔所屬公司發聲明否認，除了直接點名傳聞為「失實訊息」，更表明劉德華2026年並沒有舉辦中國演唱會計劃。

劉德華的公司發出聲明。（翻攝自亨泰環宇網站）

聲明如下：

「劉徳華演唱會尋找合作夥伴」的失實訊息

2025年9月29日

本公司乃劉德華先生的獨家經紀人公司。本公司得悉近日有社交平台聲稱劉德華演唱會在找合作夥伴。

本公司現代表劉先生及本公司聲明，未授權任何人士或機構以任何形式為劉先生的演唱會尋找合作夥伴。任何相關宣稱均屬不實。

本公司於2026年並沒有舉辦中國內地演唱會之計劃，日後若劉先生進行演唱會，將由本公司授權並公告主辦單位，敬請留意官方資訊。

請各界人士提高警覺，切勿輕信網絡訊息，以免受騙。

亨泰環宇有限公司

