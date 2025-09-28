潤娥《暴君的廚師》今晚結局！反派的她感言超暖心

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》今（28）晚將播結局，主演群各自發表劇終感言，演出「延志永」鞏固演員地位的潤娥直呼「責任感重大」，相信這部劇會長久的留在心中。

潤娥（左）、李彩玟主演《暴君的廚師》今晚結局。（翻攝自tvN IG）

對於12集將是最終集，潤娥表示「這麼快就劇終了，真是太可惜了」，表示和導演張太侑、同劇演員在內的所有工作人員在一起度過了8個月的時光，久久無法忘懷，「最重要的是多虧觀眾給予戲劇厚愛和支持，得到了很多力量」。

李彩玟首次接下古裝劇，演出充滿魅力的君王李憲，既有純愛又有霸氣，他說：「我們的電視劇能得到很多人的喜愛和關注，比任何時候都幸福和感謝」，強調自身還有很多不足，度過了一段學習、成長和幸福的寶貴時間，餘韻猶存，成為日後努力的原動力。」

飾演反派後宮「淑媛」的姜漢娜野心十足，她表示多虧製作組和演員「一針一線」打造的《暴君的廚師》，一直覺得很幸福，「不僅是韓國，全世界很多觀眾也一起收看著，令這部作品更加有意義」，打趣表示「每當吃到好吃的食物時，希望大家能想起我們的作品，並一直幸福下去」。

《暴君的廚師》反派「姜漠珠」（左）、「際閂大君」究竟計謀能否得逞，今晚揭曉。（翻攝自tvN IG）

同是反派的崔貴華飾演的「際閂大君」在11集策劃終極謀反，引發觀眾不安，他開心說：「這部作品得到『收視率暴君』、『夜宵暴君』、『美談暴君』等多種稱讚，多謝觀眾的支持。」

至於在倒數第二集領便當的「仁柱大王大妃」慘死在際閂大君手上，飾演該角的徐梨淑表示，「感謝在炎熱的夏天中，在電視機前熱情支持的觀眾們」。

