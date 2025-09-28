自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潤娥《暴君的廚師》今晚結局！反派的她感言超暖心

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》今（28）晚將播結局，主演群各自發表劇終感言，演出「延志永」鞏固演員地位的潤娥直呼「責任感重大」，相信這部劇會長久的留在心中。

潤娥（左）、李彩玟主演《暴君的廚師》今晚結局。（翻攝自tvN IG）潤娥（左）、李彩玟主演《暴君的廚師》今晚結局。（翻攝自tvN IG）

對於12集將是最終集，潤娥表示「這麼快就劇終了，真是太可惜了」，表示和導演張太侑、同劇演員在內的所有工作人員在一起度過了8個月的時光，久久無法忘懷，「最重要的是多虧觀眾給予戲劇厚愛和支持，得到了很多力量」。

李彩玟首次接下古裝劇，演出充滿魅力的君王李憲，既有純愛又有霸氣，他說：「我們的電視劇能得到很多人的喜愛和關注，比任何時候都幸福和感謝」，強調自身還有很多不足，度過了一段學習、成長和幸福的寶貴時間，餘韻猶存，成為日後努力的原動力。」

飾演反派後宮「淑媛」的姜漢娜野心十足，她表示多虧製作組和演員「一針一線」打造的《暴君的廚師》，一直覺得很幸福，「不僅是韓國，全世界很多觀眾也一起收看著，令這部作品更加有意義」，打趣表示「每當吃到好吃的食物時，希望大家能想起我們的作品，並一直幸福下去」。

《暴君的廚師》反派「姜漠珠」（左）、「際閂大君」究竟計謀能否得逞，今晚揭曉。（翻攝自tvN IG）《暴君的廚師》反派「姜漠珠」（左）、「際閂大君」究竟計謀能否得逞，今晚揭曉。（翻攝自tvN IG）

同是反派的崔貴華飾演的「際閂大君」在11集策劃終極謀反，引發觀眾不安，他開心說：「這部作品得到『收視率暴君』、『夜宵暴君』、『美談暴君』等多種稱讚，多謝觀眾的支持。」

至於在倒數第二集領便當的「仁柱大王大妃」慘死在際閂大君手上，飾演該角的徐梨淑表示，「感謝在炎熱的夏天中，在電視機前熱情支持的觀眾們」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中