娛樂 日韓

路雲丟掉帥氣「沒洗澡」也圈粉！《濁流之爭》劇組互誇爆暖

路雲在《濁流之爭》蓬頭垢面，詮釋底層形象的人民。（Disney+提供）路雲在《濁流之爭》蓬頭垢面，詮釋底層形象的人民。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓團「SF9」出身的成員路雲、辛叡恩、朴栖含主演Disney+古裝韓劇《濁流之爭》今（23）在首爾舉辦發布會，該劇講述混濁世道，各自懷抱不同夢想與命運交織的故事，3人在記者會上互相誇讚，送上暖心話語。

平時總是帥氣亮相的路雲，這次以突破性形象登場，戲未開播就引發關注。路雲說：「導演說過要拿掉我的帥氣，其實我心裡早就期待著；因此為戲化妝的時間特別愉快，讓我覺得只要努力，演戲這條路就能長久走下去。」

朴智煥透露戲服很髒，累了隨時都能直接躺下。（Disney+提供）朴智煥透露戲服很髒，累了隨時都能直接躺下。（Disney+提供）

飾演地痞「武德」的朴智煥則打趣說：「因為戲服很髒，累了隨時都能直接躺下，也不洗澡、不洗頭，身上都有味道，可是路雲身上卻總是有好聞的氣味，不知道為什麼。」路雲幽默回應：「我其實也沒洗，所以也有味道。可能因為天天一起吃飯、相處，漸漸對彼此的氣味都習慣了吧。」

辛叡恩則稱讚路雲：「在戶外拍攝時，無法遮陽，他（路雲）雖然汗流浹背，卻毫不在意，反而把自然感發揮得很好。」補充說：「朴栖含則像『淚腺開關』一樣，讓我看到他是一個熱愛並尊重表演的演員。」

朴栖含（左起）、辛叡恩、路雲主演古裝新劇《濁流之爭》。（Disney+提供）朴栖含（左起）、辛叡恩、路雲主演古裝新劇《濁流之爭》。（Disney+提供）

朴栖含則回應：「辛叡恩總會主動邀我一起讀劇本，所以在現場也能很放鬆。我們還常邊散步邊聊，收穫很多。」

路雲也大讚辛叡恩：「當我疲憊時只要她一來，氣氛立刻變得明亮，她就像一盞燈。跟她對戲時雖然緊張，但從她身上得到很大幫助。」

導演秋昌民著迷下層百姓的故事（Disney+提供）導演秋昌民著迷下層百姓的故事（Disney+提供）

導演秋昌民表示：「以往古裝劇多聚焦於王族或貴族，但看了千成日作家的劇本後，我最被吸引的是對下層百姓的描寫。特別是『地痞』的設定，非常有魅力。」

他還說：「我想和年輕演員合作，與路雲、辛叡恩、朴栖含見面後，感受到他們對表演的強烈渴望。為了補足他們的經驗，另外加入朴智煥、崔貴華等實力派。」《濁流之爭》於9月26日Disney+獨家上線。

