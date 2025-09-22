晴時多雲

娛樂 日韓

SJ利特開球「紮衣服」原因曝光！球迷被感動：難怪能紅20年

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior-L.S.S.昨天（21日）應富邦悍將集團要求到大巨蛋開球，不過利特、始源及神童衣服都紮好紮滿，讓粉絲直呼「有必要嗎」。對此，利特在昨晚開直播解釋，獲得球迷讚賞。

SJ接連來見習大巨蛋，備戰11月一連三天的演唱會，昨天利特、始源及神童身穿富邦悍將球衣開球，利特不但妙語如珠，邀請蔡明忠董事長11月來看演唱會，開球更是開出極佳好球，最後還繞場、鞠躬感謝，獲得全場球迷、粉絲讚賞。

Super Junior-L.S.S.的神童（左起）、始源及利特球衣全都紮好紮滿，原來是刻意為之。（翻攝自SJ臉書）Super Junior-L.S.S.的神童（左起）、始源及利特球衣全都紮好紮滿，原來是刻意為之。（翻攝自SJ臉書）

不過過往嘉賓來開球、表演，球衣通常會做一些變化，例如剪成短版或者不扣扣子露出中間T恤，頗有時尚感。結果L.S.S.球衣紮好紮滿，連扣子也全部都扣上，令人疑惑。利特昨晚在直播上就解釋：「在做開球這一類的事情，我身為一個熱愛體育的粉絲，我其實不太喜歡弄一些奇怪的，就是直接戴上帽子，我也說如果有球褲就好了，盡可能對體育保有禮數。」

他認為，雖然有很多粉絲來支持，但因為熱愛體育而來的人更多，所以想要簡潔有力，「而且開球就那一顆嘛，要用那一顆球期盼著我們球隊的勝利，所以就算只是一顆球，我也要真誠的丟。」

利特這番言論一出，除了粉絲理解了，連球迷都紛紛大讚，「我是邦迷，謝謝用心的利特！也希望我們大董明年球季真的能邀請全員到齊的SUPER JUNIOR！」、「除了褲子跟鞋子，其他利特真的是標準裝備，連球衣內的那件都是棒球標準服裝」、「這就是為何可以紅二十年，做甚麼就要像什麼！」

