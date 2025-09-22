晴時多雲

娛樂 最新消息

具俊曄守墳半年首鬆口 認了常夢見大S

大S過世後有網友在金寶山看見具俊曄陪伴在大S墓前。（翻攝自小紅書）大S過世後有網友在金寶山看見具俊曄陪伴在大S墓前。（翻攝自小紅書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛2月病逝長眠金寶山玫瑰園，老公具俊曄幾乎天天上山陪伴，用情至深，近日再被目擊現身大S墓前，受訪時透露經常夢見大S。

據《壹蘋新聞網》報導，具俊曄日前準備大S生前喜愛的點心與蠟燭，並擺出6幅昔日甜蜜合照邊看邊作畫，似乎是為大S紀念雕像尋找靈感。當時，具俊曄與2位好友在墓前停留約1小時，面對媒體詢問「會在台灣待多久」、「都和大S聊什麼」、「是否經常夢到大S」等問題，他以英文簡短回應：「當然！」

具俊曄（左）與大S感情甜蜜。（翻攝自IG）具俊曄（左）與大S感情甜蜜。（翻攝自IG）

本月11日是具俊曄56歲生日，也是他婚後第一個沒有大S陪伴生日，隔天「酷龍」Clon成員姜元來心疼具俊曄，特地在社群平台發了一張過去的照片，暖心喊話：「我們要以開朗的模樣再見面」。

喪妻7個月的具俊曄看起來仍未走出傷痛，身旁親友包括S家人也都很擔心他無法走出悲傷情緒。認識具俊曄40年的老朋友姜元來刻意在他生日這天，貼出了一張34年前的合照，姜元來在照片旁邊寫著：「1969年9月11日，誠心祝福俊曄生日，我們要以開朗的模樣再見面。」

點圖放大header
點圖放大body

