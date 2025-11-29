許瑋甯婚禮脫了！熱舞定情曲「勾」帥尪 邱澤抱兒噴父愛畫面萌翻

邱澤在場外逗兒子Ian玩，許瑋甯在旁陪伴滿臉幸福。（翻攝自湯志偉Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤、許瑋甯登記結婚4年後，昨（28日）於台北文華東方補辦世紀婚宴，兩人從相戀、結婚、生子都相當低調，雖婚禮採非公開方式進行，但靠賓客社群側拍，甜蜜瞬間全被捕捉。

邱澤（右）、許瑋甯（左）開心補辦婚宴。（翻攝自懷秋Instagram）

許瑋甯嗨到脫鞋熱舞。（翻攝自懷秋Instagram）

邱澤、許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》假戲真做、結為連理，如今育有3個月大的兒子Ian，婚宴上兩人「愛的結晶」也悄悄現身，只是賓客相當貼心，拍照上傳社群時，不忘替Ian打上馬賽克保護隱私。

許瑋甯（右）隨著音樂扭腰擺臀，手指更直接「勾」向老公邱澤。（翻攝自懷秋Instagram）

許瑋甯隨著音樂扭腰擺臀。（翻攝自懷秋Instagram）

婚宴中最讓賓客暴動的橋段，莫過於新娘許瑋甯穿著性感低胸禮服，隨著《愛情你比我想的閣較偉大》熱舞，她放超開，直接脫掉腳上的高根鞋，隨著音樂扭腰擺臀，手指更直接「勾」向老公，完全回到當年電影《當男人戀愛時》裡的浪漫氛圍。邱澤被太座cue到時，整個笑到瞇了眼，他還用手撐著臉看老婆跳得又瘋又可愛，眼神簡直寵溺到不行。這首主題曲原本是兩人的定情歌，如今成為婚禮的甜蜜BGM，再度把全場氣氛炒到最高。

邱澤一臉寵溺看著愛妻許瑋甯熱舞。（翻攝自懷秋Instagram）

第二次進場前，邱澤抱著戴墨鏡的Ian在場外搖呀搖哄孩子，許瑋甯就在旁邊一臉幸福地看著父子倆，畫面完全是一家三口的溫馨寫真。她在婚禮前受訪提到，希望親友們都能玩得開心，還大方邀大家一起上台表演，果然氣氛嗨到不行。

邱澤（左）抱著三個月大的兒子Ian，許瑋甯在旁哄兒看前方。（翻攝自彭佳慧Instagram）

婚宴賓客也都沉浸在這對「神仙夫妻」的幸福裡。曾被虧是「邱澤緋聞女友」的陳美鳳也發文祝福：「鳳鳳打從心底替他們開心，祝兩位幸福久久，一直甜下去。」

