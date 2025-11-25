自由電子報
娛樂 最新消息

黃志明驚傳泰國嚴重車禍身亡 家屬悲慟證實

馬來西亞娛樂圈推手黃志明車禍逝世。（翻攝臉書）馬來西亞娛樂圈推手黃志明車禍逝世。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞娛樂圈幕後推手黃志明，驚傳11月22日在泰國發生車禍傷重身亡，享年56歲，震驚大馬娛樂圈。家屬昨天透過臉書公開訃告，沉痛證實他在泰國因意外不幸離世，遺憾表示：「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛」。

黃志明是吉隆坡金河廣場的巨星競技場（Mega Star Arena）創辦人，根據《中國報》報導，他除了在馬來西亞經營娛樂活動，同時也是知名演唱會策劃人，曾舉辦過《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》 巔峰之夜等節目，在當地娛樂圈有著舉足輕重的地位。

黃志明時常在社群分享騎重機的照片，沒想到卻傳出在泰國車禍傷重身亡，消息傳出後讓大馬娛樂圈震驚不已，許多藝人都發文哀悼，無法接受這個惡耗。而黃志明與老婆謝玉芬育有4個兒女，家屬表示：「他也是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬（Fanny Chia）及四位子女：Billy、Jacky、Monique 和 Eason。他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記。他的一生充滿榮耀與光輝。」

