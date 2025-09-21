嫩版潘越雲齊豫出現！大膽挑戰經典 《夢田》

〔記者陳慧玲／台北報導〕齊豫昨（20日）晚現身小巨蛋擔任周華健演唱會嘉賓，美聲合唱讓歌迷陶醉，過去她曾和潘越雲合唱《夢田》，同樣是非常經典的歌曲，9月27、28日將登場的「2025中山堂廣場音樂節」，也將出現「嫩版齊豫、潘越雲」組合，重現這首好歌。

魏嘉瑩（右）和郁采真將挑戰經典歌曲《夢田》。（中山堂廣場音樂節提供）

中山堂廣場音樂節將分為兩天不同主題，其中第二天的「民歌酷酷唱」將由徐哲緯主持，邀請新生代音樂人李友廷、魏嘉瑩、「小V」郁采真、郭家瑋、潘婕、王奕凡演唱，除了有傳承意味，也藉以呼應民歌精神「唱自己的歌」，演唱會將運用光影技術，投影在中山堂牆面上，配合歌曲情境營造氛圍。

請繼續往下閱讀...

魏嘉瑩和郁采真都是「怪物星人」成員，這次將在民歌演唱會上搭檔演出，屆時會以木吉他來改編與致敬她們非常喜歡的前輩潘越雲和齊豫，合唱兩人的作品《夢田》，另外還會演唱張艾嘉《愛的代價》，期盼自己有朝一日也能寫出和前輩們一樣感動人心的作品。

李友廷想要改編民歌獻唱。（中山堂廣場音樂節提供）

李友廷談到：「歷史建築中山堂在大樓林立的西門很醒目，能在那邊演出也太酷了！」他熱衷改編歌曲，這次也打算挑一些經典民歌進行改編，除了保有經典也會融合一些現代流行樂元素，以前在家他會聽到爸媽用卡拉OK機唱民歌，為了這次演出選曲，他上網聽了一大堆民歌合輯，才憶起：「噢！以前媽媽還有姑姑好像有唱過這首...」聽到歌曲也喚起回憶。除了年輕歌手演出，第一天的「民歌經典唱」則由馬世芳主持，邀請葉佳修、丁曉雯、于冠華、范怡文、馬毓芬多組民歌手演唱。

