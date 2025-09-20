凍齡玉女周思潔負債1億重生 65歲絕美樣貌曝光：該露的都會露

周思潔演唱會。 （記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲的周思潔今登上台北TICC開唱，舉辦人生首場大型演唱會「不晚」，當年以玉女歌手之姿出道的她紅到東瀛，轉戰商界後被詐騙，隔年又因公司大火及替人作保負債約1億，花了17年才還清債務，沒想到砸2000萬復出歌壇又碰上疫情，讓她忍不住感嘆：「這就是人生嘛。」

對於登上的大舞台，周思潔感動分享，「站在這麼大的舞台，往下是看不太清楚各位的臉龐，30年沒有站在真正舞台作秀表演，面對3千人，我覺得這是上天的安排，我在練舞的過程，深刻感受到這個舞並不好跳，因為這是年輕人在跳的。」

演唱會開場以VCR回顧周思潔的成名歷程，她一口氣挑戰華語、台語、英文、日文、拉丁文歌曲，五聲道全開。現場不僅播出40多年前她上綜藝節目的經典畫面，還穿著和服演唱《蘋果花》、《大東京音頭》，並以原唱美空雲雀的唱腔致敬。隨後換上俏皮襯衫領帶造型，深情演唱1977年以玉女歌手身份在日本出道的《初戀のメルヘン》與《潮風のメロディー》，驚喜發現自己的Key竟和17歲時完全相同。

她唱完《講什麼山盟海誓》後，透露開唱前一個月不慎重感冒，一度咳到橫膈膜都痛，所幸現在是中醫博士的低音歌后葉蔻親自替她調理，才讓她重拾嗓音，今天包括導演朱延平、陳美鳳、鄭怡、賴佩霞、班鐵翔、葉蔻、小百合、范可欽等好友都現身捧場，高齡96歲的母親也在台下相挺。

維持凍齡美貌的周思潔打趣：「該露的都會露，今天就是回饋一下社會！」不忘強調從未接受過醫美、百分之百純天然，保養靠良好作息，狀態驚豔全場。更猛的是，她更首度在舞台上致敬蔡依林，率領舞者挑戰《怪美的》、《日不落》辣翻TICC。

