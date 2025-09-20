晴時多雲

娛樂 電視

翁立友突說方馨「不是大牌」 白冰冰尷尬不敢接話

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週邀請方馨及翁立友上節目，兩人也為10/3公益演唱會「情歌若響」做宣傳。

陽帆（左起）、方馨、翁立友、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、方馨、翁立友、白冰冰。（民視提供）

翁立友一開場與方馨合唱《甲妳惜命命》讓全場聽得如癡如醉，節目中提到說這次來《超級冰冰Show》合作的大牌是方馨，沒想到翁立友語出驚人說：「我覺得她不是大牌。」讓眾人一臉驚恐，連見過大風大浪的白冰冰、陽帆都不知道要接什麼話。

方馨（左）、翁立友登《冰冰Show》。（民視提供）方馨（左）、翁立友登《冰冰Show》。（民視提供）

翁立友這才趕緊接著說方馨是「天安排」，因為他驚歎這世上怎會有人長得這麼美、又這麼會唱歌還可以演戲擔綱八點檔女主角，簡直就是老天爺直接給飯吃的女神，也坦言這次跟方馨合唱很開心，大讚她人美心美還出力做這個公益演唱會。

這次因為公益演唱會來宣傳的方馨，讓白冰冰千盼萬盼終於來到節目，在節目中帶來《藝界人生》還與楊哲合唱《心愛走天涯》展現好歌喉。

