于朦朧死因成謎 易烊千璽突直播網憂：恐推他來壓熱搜

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧於9月11日離世，年僅37歲，消息震驚整個娛樂圈。官方雖然迅速將事件定調為「意外」，但外界仍充滿懷疑，認為背後存在難以言明的真相。隨著網路輿論持續發酵，相關討論不僅沒有平息，反而掀起更多陰謀論。

于朦朧（左）的離世讓外界諸多猜測，連易烊千璽（右）突如其來的直播，都引起了不少轟動。（翻攝自微博）

在風波未歇的同時，TFBOYS成員易烊千璽突然於9月16日晚間開啟久違的直播，吸引大量粉絲湧入，瞬間引發熱議。這場僅17分鐘的直播，也因為他當下的神情與狀態，讓不少觀眾覺得格外詭異，讓外界聯想起于朦朧之死的敏感時間點。

易烊千璽在直播全程的表情都略顯冷淡，鮮少與粉絲交流，只是不斷堆疊石頭，偶爾吐出「好無聊」三字，期間更數次嘆氣。對此，網友分成兩派，有人解讀為無意義的舉動象徵心理壓抑，也有人懷疑他是被迫出面，為了壓住「于朦朧墜樓」相關熱搜，甚至將堆石頭動作視為是在「壓事實」的暗示。

易烊千璽於16日晚間突開直播。（翻攝自微博）

此外，根據許多粉絲透露，易烊千璽的健康問題早已有跡可循。他在9月初成都演唱會時，因身體不適當場宣布暫停行程，表示「狀況不理想」，演出草草收尾。不到兩週後，他又以疲憊模樣現身直播，反而引起更多擔憂，擔心他背後承受的壓力與病情，並未獲得真正改善。

