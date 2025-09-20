晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

于朦朧死因成謎 易烊千璽突直播網憂：恐推他來壓熱搜

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧於9月11日離世，年僅37歲，消息震驚整個娛樂圈。官方雖然迅速將事件定調為「意外」，但外界仍充滿懷疑，認為背後存在難以言明的真相。隨著網路輿論持續發酵，相關討論不僅沒有平息，反而掀起更多陰謀論。

于朦朧（左）的離世讓外界諸多猜測，連易烊千璽（右）突如其來的直播，都引起了不少轟動。（翻攝自微博）于朦朧（左）的離世讓外界諸多猜測，連易烊千璽（右）突如其來的直播，都引起了不少轟動。（翻攝自微博）

在風波未歇的同時，TFBOYS成員易烊千璽突然於9月16日晚間開啟久違的直播，吸引大量粉絲湧入，瞬間引發熱議。這場僅17分鐘的直播，也因為他當下的神情與狀態，讓不少觀眾覺得格外詭異，讓外界聯想起于朦朧之死的敏感時間點。

易烊千璽在直播全程的表情都略顯冷淡，鮮少與粉絲交流，只是不斷堆疊石頭，偶爾吐出「好無聊」三字，期間更數次嘆氣。對此，網友分成兩派有人解讀為無意義的舉動象徵心理壓抑，也有人懷疑他是被迫出面，為了壓住「于朦朧墜樓」相關熱搜，甚至將堆石頭動作視為是在「壓事實」的暗示。

易烊千璽於16日晚間突開直播。（翻攝自微博）易烊千璽於16日晚間突開直播。（翻攝自微博）

此外，根據許多粉絲透露易烊千璽的健康問題早已有跡可循。他在9月初成都演唱會時，因身體不適當場宣布暫停行程，表示「狀況不理想」，演出草草收尾。不到兩週後，他又以疲憊模樣現身直播，反而引起更多擔憂，擔心他背後承受的壓力與病情，並未獲得真正改善。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中