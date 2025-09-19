晴時多雲

娛樂 最新消息

張書偉父喪「缺席Energy演出」愛妻謝京穎相伴處理後事

張書偉（左）、謝京穎。（資料照，記者胡舜翔攝）張書偉（左）、謝京穎。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎和Energy成員張書偉因拍戲擦出愛火，交往不到一年便互許終身，兩人於2023年底登記結婚，並在2024年6月補辦婚宴。今（19日）張書偉原定出席商演，卻因父親病逝，緊急取消工作。謝京穎所屬的鳳凰藝能回應：「謝謝大家的關心，目前謝京穎正在陪伴家人處理家中事務，不方便多做回應，感謝理解。」

謝京穎近期參與民視八點檔《好運來》演出，今遭逢公公病逝，她將向劇組請假，鳳凰藝能表示，「因為事情剛發生，後續因應一些相關的流程，公司這邊會協助向藝人向劇組請假。」

Energy今原訂將出席「2025澎湖追風音樂燈光節」，團員張書偉遭逢父親病逝，將缺席演出活動，Energy所屬的相信音樂回應：「書偉的父親稍早於醫院因病過世，書偉陪伴在側，也需緊急處理後續事宜，故無法前往澎湖參與今晚演出，對大家深感抱歉，也感謝各位的體諒。其餘四位團員的演出不受影響，將如期帶來最完整的舞台。感謝大家的理解與支持。」

