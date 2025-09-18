正妹自彈自唱周杰倫經典 網見「亮點」全歪樓：這聲音好好看

一名網友近日在社群平台上，分享一名正妹自彈自唱的影片。（取自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日在社群平台上，分享一名正妹自彈自唱的影片，不過網友看到影片中女子妙曼身材後全部歪樓，紛紛表示：「唱得很好看」、「很柔軟的聲音，白皙乾淨」。

一名網友日前在Threads上分享素人女歌手自彈自唱的影片，影中可見一名頭戴鴨舌帽、看不清楚面容，但身材姣好、皮膚白皙的女子，正彈唱歌手周杰倫的《退後》。女子唱功精湛，聲音甜美、顫音平穩，轉音和真假音轉換技巧更是相當純熟。

不過，網友全部被她白皙皮膚與身材吸引，歪樓留言表示：「聲音很大又軟」、「很柔軟的聲音，白皙乾淨」、「放開那個吉他」、「原來吉他的凹槽功能是這樣的」、「妳的歌好好看」、「這聲音好好看」、「聲音蠻有彈性的」。

據查，該名女子為中國素人歌手姜南一，設有自己的音樂教學工作室，YouTube頻道上有4000人多追蹤，在抖音上則有60多萬人追蹤。

