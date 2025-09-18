啦啦隊女神一粒「這裡」變了 網嗨翻暈喊：我的初戀

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒自出道就因亮眼外貌備受關注。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員「一粒」趙宜莉，昨（17）日突然在社群釋出近照，她換上深黑微捲長髮，立刻在留言區引起轟動。原本甜美的棕髮造型陪伴大家整整一年，如今她以一頭亮麗黑髮回歸，神韻更添知性成熟，讓網友激動狂刷：「我的初戀回來了！」、「黑髮真的太犯規」。

其實一粒剛出道時就是標誌性的烏黑直髮，加上甜美笑容，當年一出場就以帶動《葉保弟應援曲》應援爆紅，人氣急速竄升。這次換回黑髮，粉絲紛紛回憶起初識她時的悸動，直呼彷彿時光倒轉，「好像看到剛開始喜歡她的那年」。

一粒因重新染回黑髮造成粉絲間的轟動。（翻攝自IG）

除了外型讓人驚豔，一粒也以亮眼學歷和語言能力備受矚目。她畢業於輔仁大學，主修織品服裝與法文，還考取多益960高分，曾在史瓦帝尼總理與親王訪台期間擔任禮賓人員，被粉絲稱為「最強學霸系啦啦隊女神」。

僅僅幾張照片就掀起熱烈討論，粉絲不停湧入留言：「黑髮完全是神顏」、「從少女變女神！」、「怎麼什麼風格都駕馭得了」。從清新甜美到成熟穩重，一粒展現百變魅力，再次證明不論造型如何轉換，她依然穩坐粉絲心中「初戀」寶座。

在 Instagram 查看這則貼文 ɪʟɪ 一粒（@ilixoxov）分享的貼文

