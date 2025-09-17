許光漢退伍變壯「少年感消失」 苦笑自嘲：要我50歲像20歲很困難

許光漢退伍被網友稱「少年感消失」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「國民老公」許光漢8月退伍後立刻馬不停蹄投入工作，今（17日）以日系服飾品牌大使身份亮相，卻因外型轉變引來熱議。對於粉絲直呼「少年感不見了」的質疑，許光漢苦笑回應，「我今年要35歲了，年齡成長身體也會跟著成長，要我50歲長得跟20幾歲一樣，那也是蠻困難的。」

許光漢以羅紋襯衫式開襟外套搭配牛津襯衫、牛仔褲現身，造型清爽又散發熟悉的青春氣息，讓粉絲驚呼「夢回李子維！」退伍後因身材變得壯碩，不少粉絲一度崩潰直喊「男神變了」，相關話題甚至還竄上微博的熱搜榜；然而被問及此事，許光漢自嘲確實「壯了一點」，更透露新角色需要更結實的身形，因此努力增肌。

談到第60屆金鐘獎入圍名單，許光漢主演的《正港分局》僅有溫妮與聲音設計團隊入圍。對此，他淡定表示：「不會啦！就祝福所有入圍者。」還透露已傳訊息恭喜《影后》導演嚴藝文，展現大將之風。

