娛樂 最新消息

Jennie潮流快閃降臨松菸 限定11天粉絲朝聖「必打卡」

Jennie親自設計聯名隨行瓶。（永新瓦提供）Jennie親自設計聯名隨行瓶。（永新瓦提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕BLACKPINK成員Jennie向來是時尚寵兒，她和百年品牌聯名推出隨手杯、隨行瓶，自9月19日至9月30日，在台北松菸南向製菸工廠一樓東側開設限時快閃店，呼應品牌自我表達、時尚與個性。

Jennie以真實前衛的個人風格，為品牌帶來獨一無二的創意火花，此次包括奢享吸管隨手杯完美展現她大膽前衛的時尚風格；吸管杯附上頗具Jennie個人特色的珍藏版吊飾，由她親自操刀創作的水豚設計，為產品增添個性魅力。

聯名系列快閃店。（永新瓦提供）聯名系列快閃店。（永新瓦提供）

另外奢享曲線隨行瓶輕量、方便攜帶的特色，讓人毫不費力的展現時尚感。兩款商品的用色皆以大膽黑、深紅為主調，打造出既實用又展現個人從容的隨行精品。

Jennie分享：「我非常喜歡這次產品的呈現方式，也相信粉絲能一眼感受到屬於我的Jennie元素。」強調在每個細節中注入個性與活力，希望大家都能感受到這份心意。

Jennie親自設計聯名隨行瓶。（永新瓦提供）Jennie親自設計聯名隨行瓶。（永新瓦提供）

Jennie聯名限時快閃店營業時間為每日11:00-19:00，快閃店以「後台視角」為靈感，帶領粉絲走進Jennie的專屬世界，一同感受她的音樂、時尚與獨特風格。

