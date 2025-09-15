「上車舞」掀熱潮！中國女團楓葉C位爆紅 IG粉絲衝破7萬

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音女團「SK月亮湖217」近期因「上車舞」吸引不少台灣網友朝聖，且「逆統戰」抖內點跳國昌、文哲哥哥上車舞；其中C位主角「楓葉」因有著逆天長腿、甜美外表與火辣舞姿，人氣瞬間飆升，抖音也狂漲粉絲。

中國抖音女團「SK月亮湖217」C位楓葉人氣暴漲。（翻攝自抖音）

爆紅後，疑似女團粉絲開設Instagram帳號，短短一天內粉絲數就高達3.7萬人追蹤，至今已累積7萬粉絲，並連續發布多則影音。影片中，除了熟悉的上車舞制服，楓葉也難得換上便服熱舞，展現出平常在抖音直播中裝扮不同的魅力，吸引不少網友關注。

在IG上高漲粉絲的中國抖音女團「SK月亮湖217」C位楓葉。（翻攝自IG）

在IG發佈的影片中，網友也注意到在抖音直播的楓葉手指特別長，懷疑應該是開濾鏡與特效。見討論熱度日漸高漲，帳號經營者也將楓葉換為頭貼，發佈的影片也累計到20則，吸引不少網友紛紛留言：「楓葉姐姐好好看呀」、「表情管理好好」。

