Lisa帶新歡夢奇奇出門 網友笑翻：褲頭中文她懂嗎？

BLACKPINK成員Lisa國際精品包上頭掛著新歡夢奇奇（藍色箭頭處），褲頭的中文（黃色箭頭處）更令人發噱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK成員Lisa先前在包包上掛了「Labubu」拉布布裝飾，掀起全球Labubu風潮，不過最近她在IG曬照，細心網友發現她拿下Labubu，換上亮眼黃色夢奇奇（Monchhichi）裝飾。更令人傻眼的是，Lisa身上穿著一件寬鬆長褲，上頭用簡體中文寫著「整天瞎逼忙，還TM不掙錢（整天窮忙還賺不到錢）」，許多網友都好奇，Lisa真的知道她褲子上寫了什麼嗎？

從這張照片可以看出Lisa褲頭上中文的整句話。（翻攝自IG）

Lisa本月4日分享自己的日本旅遊照，其中幾張照片她穿著黑色拉鍊連帽外套，搭同色寬鬆長褲與銀白色運動鞋，頭上則戴著深藍色紐約洋基隊棒球帽。誇張的是，Lisa身上穿的褲子，褲頭上是一排簡體中文字，上頭的文字跟全身上下很「國際精品」Lisa差很大。引起網友訕笑：「褲子上的中文…Lisa有看懂嗎」、「腰上的中文給我笑死了」。

