四叉貓自爆業配3年賺4萬 今收抖內11萬辦「感謝祭」

四叉貓自爆業配3年賺4萬。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇（本名劉宇席）因於社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」慘遭炎上，他竟然更一步說「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次」，徹底激怒網紅陳沂，表示拒絕和他有業配重疊，合作團購廠商也宣布停止合作。四叉貓自爆3年來業配所得僅4萬多元，並非主要收入來源，未來可能不再貼業配連結，同時感謝網友今（11）日抖內他11.6萬元，並稱「只好待會半夜開感謝祭的直播吧」。

四叉貓說，今天下午有幾家廠商發表聲明，宣布終止與他的業配合作，四叉貓本人認為每家廠商都有自己的考量，希望大家不要為難他們。四叉貓指出：「大不了我將來不做業配啦，反正業配利潤不是我的主要收入，最近三年來佛系加減賣業配，購買連結愛貼不貼的，三年全部加起來，實拿抽成大概就4萬多元吧 ＱＱ」。

請繼續往下閱讀...

四叉貓表示今天收到11.6萬元抖內，半夜要開「感謝祭」直播。（翻攝自臉書）

接著，四叉貓表示從現在開始，留言下方就不貼業配文，且他本來就覺得業配無所謂，可有可無，因為他認為寫書、賣書都比較好賺。

「剛才打開抖內收入的後台整個差點被逼哭！下午竟然湧入海量的抖內跟留言叫我加油，你們贏了！我這麼沒血沒淚還被逼到眼睛進沙，而且今天累計總抖內金高達11萬元」，四叉貓說，除了謝謝，不知道能說什麼，並預告半夜開感謝祭直播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法