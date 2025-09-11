Lulu陳漢典還沒登記結婚！選今天「拋震撼彈」原因曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典搭檔主持《綜藝大熱門》12年，今雙方無預警發文，共同拋出結婚喜訊，震驚全網。而令外界好奇的是，2人選在今天公布喜訊的原因以及是否已登記？陳漢典透過經紀人回應：「沒有特別的意義，只是覺得時間差不多了，就想跟大家分享這個喜訊。」也說2人目前還沒登記結婚，今天公布後就會擇日去登記，「下次公布應該會是邀請大家見證他們的婚禮。」

Lulu（右）、陳漢典宣布結婚。（資料照，記者王文麟攝）

Lulu、陳漢典經紀公司表示：「好像時候到了，雖然感覺蠻像突如其來的放閃。沒錯，這次沒有整人大爆笑，也沒有整人紅布條，是真的！Lulu、漢典 兩人決定從螢幕前的最佳搭檔，攜手升級成生活裡的永久契約，也希望將這份幸福喜悅與大家一同分享。再次感謝所有粉絲、媒體朋友和合作夥伴的祝福。將來的甜蜜花絮，我們也會視情況（以及兩人放閃的勇氣），與大家分享。祝福平安喜樂，身體健康。天地合娛樂、民間友人有限公司敬上。」

Lulu與陳漢典稍早共同發文，幽默寫道：「這次不是《大熱門》的企劃，我們是真的要結婚了！」還強調沒有反轉，也沒有隱藏攝影機，並引用吳宗憲的話，「搭檔之間比信任更重要的就是默契」，表示很開心能找到彼此，決定一起攜手走過未來快樂又爆笑的日子。

