宮廟、監獄、酒吧都有！《角頭－鬥陣欸》10大真實場景一次看

〔記者鍾志均／台北報導〕《角頭－鬥陣欸》從夜市掃街走進庶民生活，截至7日，全台票房賣破1.6億，網友熱烈討論的「10大電影場景」全公開，每位角頭選擇的場景彰顯他們的角色個性與身分，當中詢問度前幾名包括台北、嘉義、宜蘭都上榜。

《角頭–鬥陣欸》前往南投戲院，引來在地網友狂讚。（曼尼娛樂提供）

南部勢力「瑪莎」黃鐙輝與大橋頭「文正」夏靖庭喬事情的火鍋店在台北中山區的「香港私宅打邊爐」、南霸天「海董」崔浩然與「貴董」高捷喬事情的私人會館則是在嘉義市東區的咖啡店「泰勒瓦生活」、大橋頭「KO桑」龍天翔與「喜爺」喜翔泡湯喬事情在宜蘭縣礁溪鄉的「礁溪溫泉公園森林風呂」，上述三地都是網友詢問度爆表的場景。

至於「仁哥」王識賢當著五虎將面前對犯錯的年輕兄弟「小豪」黃冠智懲罰的宮廟，為台北市中山區大橋頭站附近的「協天宮」，該場景在《角頭2：王者再起》也是五虎將抽生死籤的地方，在《角頭》宇宙當中是「北館」相當重要的場景之一。

喜翔霸氣製作「寧夏夜市新地標」的《角頭－鬥陣欸》看板。（曼尼娛樂提供）

金句滿滿的「蠍子」張懷秋剛出獄的場景在桃園市龜山區的「台北監獄」、狠嗆南部勢力「瑪莎」黃鐙輝手下「你剛從髮廊走出來喔」的私人會館在台北市內湖區的酒吧「Hookah Daddy 大直旗艦店」、與「曉波」林真亦泡澡的場所在新北市林口區的「林口亞昕福朋喜來登酒店」取景。

其他重要場景包括南、北角頭的碼頭大型槍戰在新北市八里區的「台北港海巡基地」，還有新一代大魔王「阿標」黃騰浩與走私漁船船長喬事情的餐廳在台北市內湖區的「CA雪茄館」以及兩人最終談判的地點則在「基隆中濱里」。

★《角頭－鬥陣欸》10大電影場景公開：

1. 北館仁哥懲罰小豪的宮廟

協天宮（台北市大同區大龍街89-1號）

2. 南部瑪莎與大橋頭文正喬事情的火鍋店

香港私宅打邊爐（台北市中山區長安東路二段174之1號2樓）

3. 南部瑪莎與大橋頭文正交易的碼頭

台北港海巡基地（新北市八里區6鄰廈竹圍7-9號）

4. 南部瑪莎與新一代大魔王阿標喬事情的私人會館

Hookah Daddy 大直旗艦店（台北市內湖區內湖路一段91巷35弄64號）

5. 南霸天海董跟北館貴董喬事情的私人會館

泰勒瓦生活（嘉義市東區大雅路一段368巷100號）

6. 蠍子的出獄場景

台北監獄（桃園市龜山區宏德新村2號）

7. 蠍子跟曉波泡澡的場所

喜來登酒店 林口（新北市林口區文化三路一段1號）

8. 阿標跟船長談話的餐廳

CA雪茄館（台北市內湖區堤頂大道二段297號）

9. 船長最後的碼頭

基隆中濱里（基隆市中正區基金公路496號）

10. 東門幫喜爺與大橋頭KO桑的溫泉

礁溪溫泉公園森林風呂（宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷60號）

