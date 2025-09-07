IMP.首登台狂嗑小籠包！瀧澤秀明給4字叮嚀：超有男子氣慨

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新生代男團IMP.首度來台，今天（7日）下午在台受訪，其所屬經紀公司TOBE的社長瀧澤秀明也在記者會上盯場，成員們透露，社長給了他們很男子氣概的建議「全力以赴」，要他們在小巨蛋上用盡全力。

IMP.由椿泰我（左起）、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、隊長影山拓也、橫原悠毅組成。（COME ON JKSSP提供）

IMP.在2023年出道，成員包括隊長影山拓也、椿泰我、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介及橫原悠毅。他們一一自我介紹，椿泰我活力滿滿，自稱是團隊的元氣擔當，並預告稍後會在小巨蛋喊：「我說tsu，你說BAKI BAKI！」希望能夠炒熱氣氛。BAKI除了是他的名字「椿」（tsubaki）之外，也有形容肌肉的意思。基俊介則是用中文說出「我吃了小籠包」，不過第一次說得不太清楚，他希望能夠在演出上說得好。

請繼續往下閱讀...

對於昨天有多達300名粉絲來接機，基俊介表示，「這是我們IMP.第一次在台灣工作，感到很緊張，但看到很多粉絲來接機，就忘了緊張露出笑容，帶給我們很大的自信，希望能開心的演出。」隊長影山拓也則分享，來台後品嘗了炒飯、小籠包，因為太好吃還加點了，「光我一個人就吃了20顆左右的小籠包，非常好吃，希望下次吃30個。」松井奏則是喜歡生菜包蝦鬆，鈴木大河愛喝茶，希望能買個幾瓶帶回去。

IMP.是瀧澤秀明的子弟兵。（COME ON JKSSP提供）

瀧澤秀明曾經在台開唱，被問到社長有給他們什麼建議？基俊介表示：「我們更在意會得到什麼樣的建議，其實我們社長平常不太給建議，這次我們有問一下，他說『全力以赴』，是個有男子氣概的建議。」至於將在社長前表演，影山拓也表示很緊張，「但我們IMP.的目標是，要超越當時（瀧澤秀明）演出時嗨的程度，大家要比那時候還要嗨。」

最後，佐藤新非常感謝台灣粉絲的力挺，會努力成為讓粉絲開心且慶幸支持的團體，「以此為動力，繼續拓展除了日本以及全世界的場域，有這次的機會，是個很有意義的地方，希望有機會來台開專場演唱會。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法