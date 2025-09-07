晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

IMP.首登台狂嗑小籠包！瀧澤秀明給4字叮嚀：超有男子氣慨

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新生代男團IMP.首度來台，今天（7日）下午在台受訪，其所屬經紀公司TOBE的社長瀧澤秀明也在記者會上盯場，成員們透露，社長給了他們很男子氣概的建議「全力以赴」，要他們在小巨蛋上用盡全力。

IMP.由椿泰我（左起）、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、隊長影山拓也、橫原悠毅組成。（COME ON JKSSP提供）IMP.由椿泰我（左起）、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、隊長影山拓也、橫原悠毅組成。（COME ON JKSSP提供）

IMP.在2023年出道，成員包括隊長影山拓也、椿泰我、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介及橫原悠毅。他們一一自我介紹，椿泰我活力滿滿，自稱是團隊的元氣擔當，並預告稍後會在小巨蛋喊：「我說tsu，你說BAKI BAKI！」希望能夠炒熱氣氛。BAKI除了是他的名字「椿」（tsubaki）之外，也有形容肌肉的意思。基俊介則是用中文說出「我吃了小籠包」，不過第一次說得不太清楚，他希望能夠在演出上說得好。

對於昨天有多達300名粉絲來接機，基俊介表示，「這是我們IMP.第一次在台灣工作，感到很緊張，但看到很多粉絲來接機，就忘了緊張露出笑容，帶給我們很大的自信，希望能開心的演出。」隊長影山拓也則分享，來台後品嘗了炒飯、小籠包，因為太好吃還加點了，「光我一個人就吃了20顆左右的小籠包，非常好吃，希望下次吃30個。」松井奏則是喜歡生菜包蝦鬆，鈴木大河愛喝茶，希望能買個幾瓶帶回去。

IMP.是瀧澤秀明的子弟兵。（COME ON JKSSP提供）IMP.是瀧澤秀明的子弟兵。（COME ON JKSSP提供）

瀧澤秀明曾經在台開唱，被問到社長有給他們什麼建議？基俊介表示：「我們更在意會得到什麼樣的建議，其實我們社長平常不太給建議，這次我們有問一下，他說『全力以赴』，是個有男子氣概的建議。」至於將在社長前表演，影山拓也表示很緊張，「但我們IMP.的目標是，要超越當時（瀧澤秀明）演出時嗨的程度，大家要比那時候還要嗨。」

最後，佐藤新非常感謝台灣粉絲的力挺，會努力成為讓粉絲開心且慶幸支持的團體，「以此為動力，繼續拓展除了日本以及全世界的場域，有這次的機會，是個很有意義的地方，希望有機會來台開專場演唱會。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中