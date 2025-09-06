晴時多雲

娛樂 最新消息

新銳導演被嗆「要不要給你梁朝偉」 監製揭《樹大招風》神作秘辛

銀河映像總監朱淑儀（右）和金獎編劇游乃海分享《樹大招風》創作歷程。（記者許世穎攝）銀河映像總監朱淑儀（右）和金獎編劇游乃海分享《樹大招風》創作歷程。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由許學文、歐文傑、黃偉傑三位新銳導演執導的《樹大招風》今（6）日在國家影視聽中心的「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目放映，銀河映像總監朱淑儀笑說三人當初被她罵，沒把她「殺了」，EQ都很高，「我比較沒修養，都是罵他們『你以為你有多少錢？要不要給你梁朝偉啊？』」更說三人都是憑實力取得執導機會。

該主題節目聚焦由香港名導杜琪峯及韋家輝創立的著名電影製作公司「銀河映像」，共放映銀河映像的20部經典作品，從上個月1日開幕至今持續進行中，銀河映像總監朱淑儀今和擔任《樹大招風》監製的金獎編劇游乃海一同出席映後，分享該片創作經歷。

銀河映像總監朱淑儀（右）和金獎編劇游乃海出席《樹大招風》映後座談。（記者許世穎攝）銀河映像總監朱淑儀（右）和金獎編劇游乃海出席《樹大招風》映後座談。（記者許世穎攝）

朱淑儀回顧，許學文、歐文傑、黃偉傑三位導演都在杜琪峯帶領的「鮮浪潮」比賽獲獎，強調鮮浪潮的決策都來自杜琪峯，並非要與銀河映像掛勾，而是單純鼓勵有電影夢想的人才，「他們是憑實力吸引導師，不是什麼仲介公司安排。」

任賢齊（右二）在《樹大招風》飾演三大賊王之一。（資料照，華映娛樂提供）任賢齊（右二）在《樹大招風》飾演三大賊王之一。（資料照，華映娛樂提供）

監製游乃海則透露，《樹大招風》的初始構想來自杜琪峯，他想拍「三大賊王」合作的故事，因此將背景設定在97回歸前，最初劇本還設計了一條警察線，但遲遲想不通，最後才確立以「貪、嗔、癡」三個面向對應三位賊王，並由三位導演分段執導。雖然杜琪峯看完後笑言「不是我想講的東西」，但仍認為作品可觀。

由三位新銳導演執導的《樹大招風》曾獲金馬獎及香港電影金像獎多項大獎肯定。（資料照，華映娛樂提供）由三位新銳導演執導的《樹大招風》曾獲金馬獎及香港電影金像獎多項大獎肯定。（資料照，華映娛樂提供）

游乃海坦言，整個創作過程最大挑戰在劇本，「想講的東西、人物、情節、對白都還不到位」，但他要求三位導演必須親自完成，不能依賴他代筆。「我每週都逼他們交稿，有時半夜才放人走，他們對我感到痛苦，但我欣賞他們能撐下來，也看到進步。」

他也提到，年輕一代導演多從短片起家，較傾向個人表達，不一定熟悉類型片敘事，因此需要長時間磨練。「當年他們年紀輕輕就已經很厲害，比我同齡時成熟太多。」儘管資源有限，創作壓力龐大，但三人依然交出成果。

銀河映像總監朱淑儀（右）和金獎編劇游乃海一同出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」的《樹大招風》映後座談。（記者許世穎攝）銀河映像總監朱淑儀（右）和金獎編劇游乃海一同出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」的《樹大招風》映後座談。（記者許世穎攝）

朱淑儀補充，選角過程中也頗費心思，像是任賢齊就是杜琪峯點名，要顛覆他過往的暖男形象；至於陳小春等演員的特質，劇本階段就已考慮在內。她笑說：「我們私下討論過要不要換掉三位導演，但他們始終沒有放棄或妥協，這點非常難得。」

游乃海則回憶，劇本的交叉剪接在初期就已設計好，拍攝過程反而順利，主要花費時間在劇本打磨。由於後來杜琪峯覺得還需補戲，最終才導致超支。他也強調，杜琪峯刻意不讓三位新人背負「合拍片審查」壓力，「不過審就留在香港拍，讓他們自由去想。」

此外，談到為何自己在《跟蹤》後未再執導長片，游乃海說拍完該片對於自己擔任編劇上就沒有大變化，「我學習創作都是在現場跟著杜生學習怎麼寫劇本的」。至於為什麼一直沒再當導演，他說其實講過很多次，最主要還是要想一個對的、適合的故事，「我覺得我《跟蹤》拍得不好，因為我看輕了故事的要求。」

游乃海直言，自己始終沒有找到合適的故事，他希望能拍結構更簡單的作品，卻總覺得未臻完善，「我想集中文本、劇本，不要牽涉這麼多，所以我就寫了《命案》，想說很簡單，結果還是沒有辦法想得很完整，後來交給鄭保瑞拍。」

他說如果自己拍《命案》可能還是不行，現場看鄭保瑞拍攝，更覺得自己無法勝任，拍的不會有對方那麼好，「我跟他說，我還是希望可以想一個簡單的，鄭保瑞說『你不要浪費時間做功課了！你的故事怎麼會簡單呢』，所以現在我下一個想的是武俠片，我覺得他一語驚醒夢中人，覺得反正死就死了！乾脆去到極致！」

「奇峯無邊　銀河無際：杜琪峯與銀河映像」專題影展將持續到9月20日，在國家影視聽中心舉行，目前尚有許多精彩影片及場次，詳細場次表、影人出席行程場次請上「國家電影及視聽文化中心」粉絲專頁及官網查詢。

