晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4韓籍女神辦見面會 感謝「粉絲投餵」最愛這款台灣零食

李珠熙（左起）、禹洙漢、河智媛、朴昭映今（6）日在三創舉辦粉絲見面會。 （記者陳奕全攝）李珠熙（左起）、禹洙漢、河智媛、朴昭映今（6）日在三創舉辦粉絲見面會。 （記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊人氣女神河智媛、禹洙漢、朴昭映、李珠熙今（6）日在三創舉辦粉絲見面會，四位女神受訪時直呼看到很多熱情粉絲感到很開心，她們也收到很多粉絲送的應援餅乾，其中朴昭映熱愛牛軋餅，笑稱可以一個人吃掉全部。

李珠熙（左）、禹洙漢今（6）日在三創舉辦粉絲見面會。（記者陳奕全攝）李珠熙（左）、禹洙漢今（6）日在三創舉辦粉絲見面會。（記者陳奕全攝）

聊起台灣零食四個女神都化身「小吃貨」，李珠熙說自己喜歡草莓和巧克力口味的泡芙，禹洙漢、河智媛也不忘感謝粉絲熱情投餵。朴昭映與李珠熙目前則分別在韓國職棒‍三星獅、SSG登陸者做應援，兩人也說如果未來有機會的話會希望也能夠來台發展。

河智媛很喜歡看恐怖電影。（記者陳奕全攝）河智媛很喜歡看恐怖電影。（記者陳奕全攝）

而本月正逢鬼門開，被問及會不會害怕？河智媛說自己很喜歡看恐怖電影；禹洙漢則自招自己膽子小，平常和河智媛睡一間，每次對方把燈關掉時，她都會覺得有涼意。

李珠熙說如果未來有機會的話會希望也能夠來台發展。 （記者陳奕全攝）李珠熙說如果未來有機會的話會希望也能夠來台發展。 （記者陳奕全攝）

這次見面會堪稱是以「演唱會」規格進行策畫，表演分為四大主題，當中穿插河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙演出與粉絲互動環節，除了開場舞外，四美也各自練習專屬SOLO，特別的是，河智媛更是首唱，字正腔圓全程中文演唱致敬歌手Karencici的人氣作品「愛你但說不出口」，曾公開表態欣賞Karencici的河智媛，純淨清甜的嗓音宛如曙光般舒服，當下也讓「蜜大腿女神」多了個新封號「晨曦女孩」，而她也說為了準備這首歌，私下花了不少時間練習，就是要做到讓粉絲聽不出有韓國口音，誠意度滿滿。

河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙就是要讓所有粉絲滿載而歸！這次除了開放全場讓大家持手機（符合規定尺寸相機）一路拍好、拍滿外，四位女神更是帶來了多首勁歌舞蹈讓大家邊欣賞精采舞台演出之際，也能同時按下拍照與錄影快門珍藏幸福的這一刻，不時加碼放送可愛表情與愛心手勢的她們，都讓粉絲認證「不虛此行，賺到！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中