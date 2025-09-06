4韓籍女神辦見面會 感謝「粉絲投餵」最愛這款台灣零食

李珠熙（左起）、禹洙漢、河智媛、朴昭映今（6）日在三創舉辦粉絲見面會。 （記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊人氣女神河智媛、禹洙漢、朴昭映、李珠熙今（6）日在三創舉辦粉絲見面會，四位女神受訪時直呼看到很多熱情粉絲感到很開心，她們也收到很多粉絲送的應援餅乾，其中朴昭映熱愛牛軋餅，笑稱可以一個人吃掉全部。

聊起台灣零食四個女神都化身「小吃貨」，李珠熙說自己喜歡草莓和巧克力口味的泡芙，禹洙漢、河智媛也不忘感謝粉絲熱情投餵。朴昭映與李珠熙目前則分別在韓國職棒‍三星獅、SSG登陸者做應援，兩人也說如果未來有機會的話會希望也能夠來台發展。

而本月正逢鬼門開，被問及會不會害怕？河智媛說自己很喜歡看恐怖電影；禹洙漢則自招自己膽子小，平常和河智媛睡一間，每次對方把燈關掉時，她都會覺得有涼意。



這次見面會堪稱是以「演唱會」規格進行策畫，表演分為四大主題，當中穿插河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙演出與粉絲互動環節，除了開場舞外，四美也各自練習專屬SOLO，特別的是，河智媛更是首唱，字正腔圓全程中文演唱致敬歌手Karencici的人氣作品「愛你但說不出口」，曾公開表態欣賞Karencici的河智媛，純淨清甜的嗓音宛如曙光般舒服，當下也讓「蜜大腿女神」多了個新封號「晨曦女孩」，而她也說為了準備這首歌，私下花了不少時間練習，就是要做到讓粉絲聽不出有韓國口音，誠意度滿滿。

河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙就是要讓所有粉絲滿載而歸！這次除了開放全場讓大家持手機（符合規定尺寸相機）一路拍好、拍滿外，四位女神更是帶來了多首勁歌舞蹈讓大家邊欣賞精采舞台演出之際，也能同時按下拍照與錄影快門珍藏幸福的這一刻，不時加碼放送可愛表情與愛心手勢的她們，都讓粉絲認證「不虛此行，賺到！」

