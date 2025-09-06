晴時多雲

娛樂 最新消息

馬俊麟新身份曝光 招了：最大挑戰是太太

馬俊麟把童年記憶全在畫布上展現。（展奕娛樂提供）馬俊麟把童年記憶全在畫布上展現。（展奕娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬俊麟近日在台北「日帝藝術」畫廊舉辦第4次個人畫展，以「童年」為主題，內容包含時下最流行的Labubu、諸葛四郎、無敵鐵金剛及黑武士等等，也將自己的童年與小孩的童年互相融合在一起，反映出他在近年來對家庭與人生的感受。但他透露這次最大的挑戰是畫太太。

馬俊麟畫了一家人的臉孔，獨缺他自己。（展奕娛樂提供）馬俊麟畫了一家人的臉孔，獨缺他自己。（展奕娛樂提供）

他太太梁敏婷也是美術系，更是師大博士班高材生，對馬俊麟的創作有很高的要求，希望能把她畫美美的，所以不時會來檢查進度，還要求要人工修圖。馬俊麟笑說壓力很大，但最後仍順利把一家人都畫好，連家裡的兩隻毛孩都畫了，反而獨漏自己，他解釋原因：「因為以前大學時畫自己畫太多，所以現在就不想再畫了。」

馬俊麟的畫作很有意思。（展奕娛樂提供）馬俊麟的畫作很有意思。（展奕娛樂提供）

他的雙胞胎兒子剛上小學一年級，發生了許多有趣的事，開學第四天就接到老師的投訴電話，因為星星、元元在課後班會互相打鬧，老師希望把星星、元元分班上課。一旁星星聽到老師來電投訴，惶恐地看著爸爸大哭，馬俊麟疑惑問「為什麼哭？」，星星說他以為要被爸爸處罰，令馬俊麟哭笑不得。

