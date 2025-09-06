晴時多雲

娛樂 最新消息

李千娜同台21歲愛女「長太像被搞混」 母親溫馨告白惹哭顧穎

李千娜擔任《大學聲》導師同台女兒顧穎。（踢帕娛樂提供）李千娜擔任《大學聲》導師同台女兒顧穎。（踢帕娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕音樂選秀節目《大學聲 Young Voice》最新一集迎來關鍵踢館賽，本集導師邀來李千娜與《聲林之王2》冠軍艾薇，本集最令人動容的畫面，莫過於選手顧穎與導師李千娜的母女同台。顧穎一登場，導師們立刻打趣：「訓導主任直接變家長會長！」也因兩人外型神似，更讓人一度分不清誰在台上、誰在台下。

李千娜坦言，自己當時接下擔任導師不知道會與女兒相遇，沒想到女兒過關斬將，母女一起錄影讓她感到非常感動與開心，但既然身為導師，評分時一定會秉持著客觀。

顧穎聽李千娜講評時不敢看媽媽。（踢帕娛樂提供）顧穎聽李千娜講評時不敢看媽媽。（踢帕娛樂提供）

在顧穎演出結束後，李千娜講評時，母女倆明顯都很緊張，甚至不敢直視彼此，顧穎聽著媽媽的評語也紅了眼眶。最後李千娜也感性告白：「我很擔心她在追夢的路上被外界干擾，希望大家可以專注的聽她唱歌，聽她說故事給你們聽，我也希望她對自己更有信心，會不會唱歌、長得漂不漂亮這件事讓別人對她說，不要直接否定自己。」一席真情話瞬間感動全場。在賽後採訪中，顧穎也表示：「希望可以好好表現給她看！」

