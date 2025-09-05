晴時多雲

娛樂 日韓

《Bar Bar Bar》走紅 Crayon Pop成員成為1％的奇蹟

韓國女團Crayon Pop近期傳來好消息。（翻攝自X）韓國女團Crayon Pop近期傳來好消息。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾以一首《Bar Bar Bar》走紅亞洲，讓許多人戴著安全帽「Jumping～Jumping」的韓國女團Crayon Pop，近期傳來好消息，成員「CHOA」許敏真2年前被告知罹患子宮癌，恐無法懷孕。CHOA移植1枚胚胎，僅有1%的機率自然分裂，意外成為同卵雙胞胎，讓她直呼「是奇蹟」，今（5）爆淚在社群分享自己當媽媽的好消息。

Crayon Pop成員CHOA經過一番努力終於懷孕，激動落淚。（翻攝自IG）Crayon Pop成員CHOA經過一番努力終於懷孕，激動落淚。（翻攝自IG）

CHOA透露自己現在懷孕滿10週2日，且懷著同卵雙胞胎。2年前罹患子宮癌的CHAO曾被多家醫院告知「可能無法再擁有孩子」，但她並未放棄希望，積極嘗試多種方式，企圖懷孕。

CHOA開心曬出懷孕的超音波照。（翻攝自IG）CHOA開心曬出懷孕的超音波照。（翻攝自IG）

CHOA歷經多次自然懷孕失敗後，改選擇試管療程，第一次就成功受孕。CHOA移植1枚胚胎，沒想到這枚胚胎以僅有1%的機率自然分裂，意外成為同卵雙胞胎，讓她大呼：是奇蹟！

CHOA兩年前曾罹患子宮癌，被告知恐無法懷孕。（翻攝自X）CHOA兩年前曾罹患子宮癌，被告知恐無法懷孕。（翻攝自X）

雖然目前CHOA必須忍受孕吐，但她非常開心，表示最大目標就是把寶寶健康生下來並撫養長大。CHOA的預產期在明年3月份，她也透過YouTube頻道公開過程，希望替所有正在努力中的夫妻加油打氣。

