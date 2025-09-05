兒遭江祖平狠咬性侵！龔美富暫離現職 網不買單：只想避風頭

江祖平近日槓上三立副總龔美富兒子龔益霆（左），狠咬其是性侵慣犯，今（5）日三立宣布龔美富暫離現職。（翻攝自IG、記者王文麟攝）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平近日槓上三立副總龔美富的兒子龔益霆，狠咬其是性侵慣犯，昨（４）日晚間江祖平間接認了雙方曾交往，且自己就是「大特」受害者。對此，三立總經理高明慧於今（5）日宣布事件關係人龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查。不過，許多網友仍不買單三立的做法，紛紛留言怒嗆「暫離現職？我看只是避風頭吧」、「昨天不是還堅稱司法會還清白嗎，心虛了？」

今（5）日，三立電視台宣布事件關係人龔資深副總江暫離現職，總經理高明慧更親發聲明，再次強調公司絕不護短、配合檢警偵辦、勿枉勿縱。但暫離現職的裁定仍引大批網友不滿，認為三立還是在避重就輕，「暫離是避風頭的意思嗎」、「管不好自己兒子的高層，還有臉在公司喔」、「該不會是準備落跑吧」、「開始轉移資產囉」、「風頭過後直接安插更高的位置」。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

