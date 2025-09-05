晴時多雲

娛樂 最新消息

《角頭3》明年赴美拍爆「會有好萊塢巨星」 《鬥陣欸》破1.5億影集盼過年前接力

《角頭－鬥陣欸》全台票房猛破1.5億，昨晚霸氣慶功。（記者胡舜翔攝）《角頭－鬥陣欸》全台票房猛破1.5億，昨晚霸氣慶功。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕年度最賣座台片《角頭－鬥陣欸》全台票房猛破1.5億，昨晚（4日）舉辦慶功記者會，監製張威縯率領王識賢、高捷、孫鵬、伊正、鄭人碩等主要演員一同出席，除宣布電影《角頭3》預計明年開拍，還將赴美國取景，高捷更透露「會有好萊塢巨星！」讓人相當期待。

該片票房叫座，演員們也勤跑宣傳會影迷，全台南北宣傳所到之處均擠滿人潮，監製張威縯透露，宣傳期間見識到演員們的好體力，高捷每次現身夜市還會親自主持，王識賢也經常被拱開唱，敬業精神讓他相當感動。

高捷在《角頭－鬥陣欸》慶功記者會上透露《角頭3》會有好萊塢巨星加入。（記者胡舜翔攝）高捷在《角頭－鬥陣欸》慶功記者會上透露《角頭3》會有好萊塢巨星加入。（記者胡舜翔攝）

對於票房，高捷表示仍非常希望能夠突破3億，創下系列高峰，「如果到了，我會有交代！」直說已經準備好回饋影迷。經常在社群「海巡」回應影迷的他樂於解釋影迷疑惑，對於意見與批評，劇組也保持開放態度，「我接受任何批評指教，但盡量釐清來龍去脈，有很多不好的，負能量我盡量拉黑隱藏。」

王識賢則回憶現場宣傳時到夜市常常熱到吸不到空氣，「但大家的熱情更火熱！」常即興開唱炒熱氣氛的也被拱開演唱會，大方表示若有適合時機，絕對不排斥。

不少影迷關心《角頭》宇宙未來規畫，監製張威縯透露，今年最重要的是希望將《角頭3》的前製作業處理好：「我們公司今年本來就延遲了兩部電影，《角頭3》也已經跟美國製作方聯絡好了！」他說雖然演員們體力都很好，但這次全台跑宣傳，發現自己體力大不如前，「私心希望明年就可以開始拍《角頭3》。」

高捷在《角頭－鬥陣欸》慶功記者會上金句連發。（記者胡舜翔攝）高捷在《角頭－鬥陣欸》慶功記者會上金句連發。（記者胡舜翔攝）

由於高捷直呼會有好萊塢巨星，正巧他被稱為「台版艾爾帕西諾」，被問是否有可能讓東西方艾爾帕西諾合體？監製張威縯當場笑說：「這樣我可能會破產！」還有媒體提議找尼可拉斯凱吉，高捷直言：「尼可拉斯凱吉已經沒有票房了！」讓現場響起驚呼聲，一旁孫鵬連忙打圓場，高捷再笑說「是啦，但說的也沒錯嘛！」

先前《角頭3》曾曝光還會有香港的支線，被問到是否會有機會加入香港演員，監製張威縯語帶神秘的說：「你們會看到的，但有簽保密協定。」是否有機會看到第一代「古惑仔」宇宙聯動？他語帶保留的說：「應該會有吧！其實我不知道誰是哪一代的！」

至於將延續電影故事的《角頭影集》，監製張威縯透露，目前希望趕在農曆過年前上線：「我們一直精簡再精簡，大概剪了10多個版本，我已經看完了，滿有自信的！觀眾看了一定會覺得『台灣怎麼會有這麼好的影集』！」《角頭－鬥陣欸》全台持續上映中。

