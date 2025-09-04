晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平踢爆資深副總兒涉性侵！三立電視今給內部員工信曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日連環爆料，指控她認識的一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員遭電視台人員下藥性侵、偷拍裸照，還指出另有2位電視台女同事遭該男傳訊息性騷擾，事後證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。三立電視台稱已啟動調查機制，而士林地檢署則表示，已主動分案調查。

三立電視今寄給內部員工拒絕性騷擾的信。（讀者提供）三立電視今寄給內部員工拒絕性騷擾的信。（讀者提供）

而該案爆出後，三立電視稍早也向內部員工寄出信件，強調絕不容忍公司任何人遭到職場性騷擾，並呼籲所有員工都有責任協助確保免於性騷擾之工作環境。然而這2張給內部員工，提醒職場性騷擾的內文，在茶水間也都貼著。

內文提到「如果妳（或你）感覺到遭到上述行為之侵害，或目睹及聽聞這類事件發生，應立刻通知本公司管理部人力資源發展中心，以便依據本公司所制定之工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法之相關規定，做出合適之處理。」

三立電視今寄給內部員工拒絕性騷擾的信。（讀者提供）三立電視今寄給內部員工拒絕性騷擾的信。（讀者提供）

三立電視也強調，若性騷擾行為如經調查屬實（包括誣告之情形），將採取合宜之措施來處理，包括對加害人加以懲處，必要時甚至逕行解僱。最後，也鼓勵所有員工同仁，均利用內部申訴處理機制處理此類糾紛，「但如員工需要額外協助，或希望循其他管道加以解決，本公司亦將盡力提供。為確定本公司所有員工、派遣勞工均已詳閱此份書面聲明，特此公告。」

此外，針對兒子爆出性侵、性騷擾女演員一事，三立資深副總龔美富今回應：「身為三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是他的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中