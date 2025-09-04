江祖平踢爆資深副總兒涉性侵！三立電視今給內部員工信曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日連環爆料，指控她認識的一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員遭電視台人員下藥性侵、偷拍裸照，還指出另有2位電視台女同事遭該男傳訊息性騷擾，事後證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。三立電視台稱已啟動調查機制，而士林地檢署則表示，已主動分案調查。

三立電視今寄給內部員工拒絕性騷擾的信。（讀者提供）

而該案爆出後，三立電視稍早也向內部員工寄出信件，強調絕不容忍公司任何人遭到職場性騷擾，並呼籲所有員工都有責任協助確保免於性騷擾之工作環境。然而這2張給內部員工，提醒職場性騷擾的內文，在茶水間也都貼著。

內文提到「如果妳（或你）感覺到遭到上述行為之侵害，或目睹及聽聞這類事件發生，應立刻通知本公司管理部人力資源發展中心，以便依據本公司所制定之工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法之相關規定，做出合適之處理。」

三立電視也強調，若性騷擾行為如經調查屬實（包括誣告之情形），將採取合宜之措施來處理，包括對加害人加以懲處，必要時甚至逕行解僱。最後，也鼓勵所有員工同仁，均利用內部申訴處理機制處理此類糾紛，「但如員工需要額外協助，或希望循其他管道加以解決，本公司亦將盡力提供。為確定本公司所有員工、派遣勞工均已詳閱此份書面聲明，特此公告。」

此外，針對兒子爆出性侵、性騷擾女演員一事，三立資深副總龔美富今回應：「身為三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是他的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

