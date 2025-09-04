晴時多雲

娛樂 最新消息

孫德榮曝光「不紅藝人集中營」 點名王心凌等藝人指損失6億元

資深經紀人孫德榮把忍在心中20年的秘密說出來。（翻攝自臉書）資深經紀人孫德榮把忍在心中20年的秘密說出來。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經捧紅「羅密歐」、「5566」、「183club」、「七朵花」等偶像團體的資深經紀人孫德榮，今（4）發聲明，指自己入行近20年，有件事一直深埋在心中，將在他經營的YouTube頻道節目《孫腫來了》曝光，他說：「希望還原事實，給業界作為警惕，公道自在人心」。

被孫德榮點名「不紅藝人集中營」的（左起）信、王心凌、周傳雄。（本報合成圖，記者胡舜翔、陳逸寬、王文麟攝）被孫德榮點名「不紅藝人集中營」的（左起）信、王心凌、周傳雄。（本報合成圖，記者胡舜翔、陳逸寬、王文麟攝）

孫德榮透露，過去台灣演藝圈曾經有一個「不紅藝人集中營」計畫，裡頭包含王心凌、信樂團、「小剛」周傳雄、K One、黃玉榮、祝釩剛，這些藝人面臨發展受挫、作品也不被關注，所以孫德榮接下唱片公司委託，整合資源，代管並重新包裝這些藝人。

孫德榮嘆，當這些藝人逐漸穩佔一席之地，原本所屬的經紀公司卻要求收回經營權，讓孫德榮感到心寒，認為元公司承接成功果實，卻未和他進行任何形式協調或酬謝，彷彿一切都理所當然，他粗估自己至少損失6億以上台幣。

孫德榮爆料他為了「不紅藝人集中營」花費約有新台幣6億元。（翻攝自臉書）孫德榮爆料他為了「不紅藝人集中營」花費約有新台幣6億元。（翻攝自臉書）

孫德榮也發出【《孫腫來了》YouTube頻道重要聲明書】，指一切都會在本週五《孫腫來了曝光。孫德榮指在「不紅藝人集中營」計畫中，他無私將王心凌、信樂團、「小剛」周傳雄、K One、黃玉榮、祝釩剛等人視同己出，全力以赴為他們量身訂造策略、提升能見度與人氣，並推向國際舞台，讓他們谷底翻身。

當孫德榮認為自己完成階段性任務之後，上述藝人經紀公司紛紛要求收回億人經營權，幾乎沒有任何人對孫德榮的復出表示感謝。更讓孫德榮心寒的是，原公司收穫了成功果實，卻沒有提供孫德榮任何形式的協調或酬謝。讓他感嘆「利字當頭，道義就不存在了」。

「信樂團」主唱蘇見信。（本報資料照，記者胡舜翔攝）「信樂團」主唱蘇見信。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

孫德榮說：「我始終相信口頭承諾就是信用的展現。我努力完成了原公司做不到的事，卻連一句謝謝都沒聽到。各位說，換作是你，會不會感到心灰意冷？」

孫德榮更整理出三大重點奉勸業界後進：

●該寫的：重要的事項務必白紙黑字寫下來，不要僅憑口頭承諾。

●該簽的：該簽訂的合約一定要簽好，用法律保障自己的權益。

●該要求的：自己應得的利益和報酬，一定要勇於爭取，千萬不要不好意思。

孫德榮點名王心凌也曾在「不紅藝人集中營」名單之列。（本報資料照，記者陳逸寬）孫德榮點名王心凌也曾在「不紅藝人集中營」名單之列。（本報資料照，記者陳逸寬）

更列出自己曾帶養的藝人有：

●王心凌

●信樂團

●周傳雄（小剛老師）

●黃玉榮

●祝釩剛

●K One 等人

