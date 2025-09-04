「超台蹲地哥」竟是傑尼斯男神！現蹤台灣0偶包沒人認出

佐藤勝利來台行為舉止被讚「很台」、「接地氣」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕28歲日本男星佐藤勝利過去是傑尼斯偶像團體「Sexy Zone」成員，現以「timelesz」持續活動的他近日釋出一系列在台灣街頭的照片，其中一張「蹲地穿短褲的路人照」在網路瘋傳，因過於接地氣讓所有粉絲都認不出來，紛紛驚喜直呼「差點以為是台灣在地大哥！」

佐藤勝利在照片中身穿黑色短袖、短褲，腳踩夾腳拖，完全融入台灣夏日氛圍，更零偶包地直接蹲在路邊，背景還有摩托車、紅綠燈與店家招牌宛如「台味認證照」。此行，佐藤勝利也現身中華路夜市，更特地品嘗台式豆花，完全實踐入境隨俗。

佐藤勝利喜悅大啖台灣夜市豆花。（組合照，翻攝自IG）

從佐藤勝利標記的地點可見，拍攝地位於台中，而這趟來台其實是為了準備首本個人攝影集，拍攝場景選在台灣取景，粉絲們不僅笑稱「這張完全路人感」，貼文曝光後讓粉絲驚喜留言「點以為是台灣在地大哥！」、「還以為是路人」、「蹲地姿勢太可愛了！」、「太扯沒人認出來...」

