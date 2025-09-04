晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「超台蹲地哥」竟是傑尼斯男神！現蹤台灣0偶包沒人認出

佐藤勝利來台行為舉止被讚「很台」、「接地氣」。（組合照，翻攝自IG）佐藤勝利來台行為舉止被讚「很台」、「接地氣」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕28歲日本男星佐藤勝利過去是傑尼斯偶像團體「Sexy Zone」成員，現以「timelesz」持續活動的他近日釋出一系列在台灣街頭的照片，其中一張「蹲地穿短褲的路人照」在網路瘋傳，因過於接地氣讓所有粉絲都認不出來，紛紛驚喜直呼「差點以為是台灣在地大哥！」

佐藤勝利在照片中身穿黑色短袖、短褲，腳踩夾腳拖，完全融入台灣夏日氛圍，更零偶包地直接蹲在路邊，背景還有摩托車、紅綠燈與店家招牌宛如「台味認證照」。此行，佐藤勝利也現身中華路夜市，更特地品嘗台式豆花，完全實踐入境隨俗。

佐藤勝利喜悅大啖台灣夜市豆花。（組合照，翻攝自IG）佐藤勝利喜悅大啖台灣夜市豆花。（組合照，翻攝自IG）

從佐藤勝利標記的地點可見，拍攝地位於台中，而這趟來台其實是為了準備首本個人攝影集，拍攝場景選在台灣取景，粉絲們不僅笑稱「這張完全路人感」，貼文曝光後讓粉絲驚喜留言「點以為是台灣在地大哥！」、「還以為是路人」、「蹲地姿勢太可愛了！」、「太扯沒人認出來...」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中