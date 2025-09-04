晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李千娜藏女21年！大動作力挺卻遭狠酸 製作人不忍揭內幕

李千娜力挺女兒勇敢追夢。（環球音樂提供）李千娜力挺女兒勇敢追夢。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜將推出新專輯，21歲的大女兒顧穎也在選秀節目亮相，有意朝歌手之路發展。過去李千娜對愛女相當保護，這次決定讓女兒公開露面，全是出於支持女兒的決心。

李千娜在18年前參加《超級星光大道》出道，當年比賽被爆出19歲就結婚生子，後來又離婚的消息，一度成為外界關注焦點。

這些年來，李千娜憑藉努力闖蕩演藝圈，陸續獲得金馬獎、金鐘獎的肯定，專輯作品也曾入圍金曲獎。除了工作，李千娜對一雙兒女始終相當保護，過去在社群從未公開過孩子的長相。

現在李千娜力挺女兒出道，卻有網友質疑「不是不想公開女兒嗎？幹嘛自己說？」冒出不少酸言。

李千娜（左）與21歲愛女顧穎。（翻攝自IG）李千娜（左）與21歲愛女顧穎。（翻攝自IG）

對此，李千娜的YouTube製作人昨特別在社群發聲，直言：「愛最美好的樣子。」透露早在四年前團隊就見過顧穎，當時她的IG始終設為私人帳號，給人的印象是有禮貌、低調又有魅力的女孩。

因為當時顧穎尚未確定是否要走演藝之路，李千娜才用各種方式遮住女兒的臉，「這個行為不是維持兩三天，而是21年，極力地保護女兒。」

如今顧穎決定追夢，李千娜也全力支持。讓製作人感動表示：「在我眼中就是看到滿滿的愛，有些愛是不管你做哪種選擇，她都會保護你、支持你！」覺得非常美好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中