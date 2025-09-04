李千娜藏女21年！大動作力挺卻遭狠酸 製作人不忍揭內幕

李千娜力挺女兒勇敢追夢。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜將推出新專輯，21歲的大女兒顧穎也在選秀節目亮相，有意朝歌手之路發展。過去李千娜對愛女相當保護，這次決定讓女兒公開露面，全是出於支持女兒的決心。

李千娜在18年前參加《超級星光大道》出道，當年比賽被爆出19歲就結婚生子，後來又離婚的消息，一度成為外界關注焦點。

這些年來，李千娜憑藉努力闖蕩演藝圈，陸續獲得金馬獎、金鐘獎的肯定，專輯作品也曾入圍金曲獎。除了工作，李千娜對一雙兒女始終相當保護，過去在社群從未公開過孩子的長相。

現在李千娜力挺女兒出道，卻有網友質疑「不是不想公開女兒嗎？幹嘛自己說？」冒出不少酸言。

對此，李千娜的YouTube製作人昨特別在社群發聲，直言：「愛最美好的樣子。」透露早在四年前團隊就見過顧穎，當時她的IG始終設為私人帳號，給人的印象是有禮貌、低調又有魅力的女孩。

因為當時顧穎尚未確定是否要走演藝之路，李千娜才用各種方式遮住女兒的臉，「這個行為不是維持兩三天，而是21年，極力地保護女兒。」

如今顧穎決定追夢，李千娜也全力支持。讓製作人感動表示：「在我眼中就是看到滿滿的愛，有些愛是不管你做哪種選擇，她都會保護你、支持你！」覺得非常美好。

