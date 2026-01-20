涉性侵猥褻3女還外流嘿咻影片 網紅孫生延長境管8個月

孫生延長境管8個月。（資料照，民眾提供）

〔記者張文川／台北報導〕YouTuber網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，被控於2022年至2024年間，強制猥褻、強制性交2名女子及1名少女，另與1名成年女合意性交時拍攝性影像，再將影片傳給朋友觀看，台北地檢署去年9月依成年人故意對少年犯強制性交、強制猥褻、無故播送他人性影像、違反個資法等罪起訴孫生；孫生去年5月底被檢方限制出境、出海，由於8個月期限將屆滿，台北地院認為他仍有逃亡之虞，裁定繼續限制出境、出海8個月。

北院裁定指出，北檢偵查期間，於去年5月29日處分孫生限制出境、出海，為期8個月，禁令將於本月28日到期。法官審核卷證，日前開庭聽取檢、辯意見後，認為孫生犯罪嫌疑重大。

法官認為，孫生所犯之罪包含最輕本刑3年以上的重罪，考量他被境管之前，出、入境的頻率甚高，其職業的型態也具有在外國謀生的能力，有潛逃不歸的可能性，有逃亡之虞，認定仍有限制出境、出海的必要，裁定自今年1月29日起，繼續限制出境、出海8個月。

檢方起訴指控，孫生於2022年10月5日晚間，前往成年女子A1住處剪髮，在陽台對她強行猥褻；隔年3月16日晚間，至另一成年女子A2住處拍攝影片，隔日凌晨2點多，他突然撲上她的床強行猥褻。

同年10月13日晚間，孫以觀看他練舞為由，將少女A3帶回家中，趁她專注聽音樂時硬上；2024年7月8日晚間，孫在北市林森北路汽車旅館與A4合意性交時，拍攝8部性影像，事後將影片傳送給朋友觀看。

檢方認定孫生對A1、A2犯強制猥褻罪，對少女A3涉犯加重強制性交罪，對A4涉無故播送他人性影像、個資法之非法利用他人特種個資罪，去年9月將他提起公訴，台北地院審理中。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

