罕見！宮﨑駿《紅豬》幕後秘辛曝光 製作班底幾乎是女的

《紅豬》以戰鬥機空戰大場面與冒險浪漫情懷深受影迷喜愛。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫大師宮﨑駿的經典電影《紅豬》，雖曾被評為一部承載著「男人浪漫」的作品，不過這部熱血戰鬥為核心的電影，幕後製作班底清一色是由女性主導，宮﨑駿大量拔擢女性反其道而行，在當時的動畫界堪稱劃時代的創舉。

《紅豬》最初僅是一部為了日本航空（JAL）在機上播放而製作的15分鐘短片，靈感源於宮﨑駿連載於模型雜誌的漫畫《飛行艇時代》。他原本打算以輕鬆小品的方式，讓搭乘飛機的商務人士能在空中稍作喘息，宮﨑駿甚至笑言，本片的創作初衷是「為了讓過勞上班族，即使腦筋昏沉也能快樂觀賞的電影」，因此也被廣大影迷笑稱是專為「社畜」量身打造的療癒系動畫。

《紅豬》以飛機與熱血戰鬥為核心，幕後製作班底卻是由女性主導。（甲上娛樂提供）

在《紅豬》之前，吉卜力已連續推出《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》等經典作品，製作人鈴木敏夫透露當時宮﨑駿身心瀕臨極限，原想透過短片企劃來減輕壓力，卻因創作熱情不斷擴張而意外誕生出這部曠世傑作。而在《紅豬》製作過程中，宮﨑駿做出一個令人跌破眼鏡的決定，他幾乎全面起用女性擔任關鍵職務，包括作畫指導賀川愛、美術指導久村佳津、錄音指導淺梨直子等，這些原本僅具副手經驗的女性員工，第一次肩負起支撐整部電影的重責大任，這在當時的動畫業界極為罕見。

片中紅豬修理飛行艇的「保可洛公司」也設定為女性主導。（甲上娛樂提供）

飛機與戰爭題材往往被視為男性領域，宮﨑駿卻反其道而行，不僅在現實中拔擢女性，連片中紅豬修理飛行艇的「保可洛公司」也設定為女性主導，與幕後製作互為呼應。這項突破性的人事安排，不僅開創了業界先例，也讓《紅豬》成為「女力翱翔天空」的象徵。

《紅豬》將於9月4日起在台上映，凡於電影《紅豬》上映首周（9／4至9／11）至全台戲院購買兩張《紅豬》電影票，就有機會獲得A2尺寸限量特典海報乙張。更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

