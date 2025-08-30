晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

罕見！宮﨑駿《紅豬》幕後秘辛曝光 製作班底幾乎是女的

《紅豬》以戰鬥機空戰大場面與冒險浪漫情懷深受影迷喜愛。（甲上娛樂提供）《紅豬》以戰鬥機空戰大場面與冒險浪漫情懷深受影迷喜愛。（甲上娛樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫大師宮﨑駿的經典電影《紅豬》，雖曾被評為一部承載著「男人浪漫」的作品，不過這部熱血戰鬥為核心的電影，幕後製作班底清一色是由女性主導，宮﨑駿大量拔擢女性反其道而行，在當時的動畫界堪稱劃時代的創舉。

《紅豬》最初僅是一部為了日本航空（JAL）在機上播放而製作的15分鐘短片，靈感源於宮﨑駿連載於模型雜誌的漫畫《飛行艇時代》。他原本打算以輕鬆小品的方式，讓搭乘飛機的商務人士能在空中稍作喘息，宮﨑駿甚至笑言，本片的創作初衷是「為了讓過勞上班族，即使腦筋昏沉也能快樂觀賞的電影」，因此也被廣大影迷笑稱是專為「社畜」量身打造的療癒系動畫。

《紅豬》以飛機與熱血戰鬥為核心，幕後製作班底卻是由女性主導。（甲上娛樂提供）《紅豬》以飛機與熱血戰鬥為核心，幕後製作班底卻是由女性主導。（甲上娛樂提供）

在《紅豬》之前，吉卜力已連續推出《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》等經典作品，製作人鈴木敏夫透露當時宮﨑駿身心瀕臨極限，原想透過短片企劃來減輕壓力，卻因創作熱情不斷擴張而意外誕生出這部曠世傑作。而在《紅豬》製作過程中，宮﨑駿做出一個令人跌破眼鏡的決定，他幾乎全面起用女性擔任關鍵職務，包括作畫指導賀川愛、美術指導久村佳津、錄音指導淺梨直子等，這些原本僅具副手經驗的女性員工，第一次肩負起支撐整部電影的重責大任，這在當時的動畫業界極為罕見。

片中紅豬修理飛行艇的「保可洛公司」也設定為女性主導。（甲上娛樂提供）片中紅豬修理飛行艇的「保可洛公司」也設定為女性主導。（甲上娛樂提供）

飛機與戰爭題材往往被視為男性領域，宮﨑駿卻反其道而行，不僅在現實中拔擢女性，連片中紅豬修理飛行艇的「保可洛公司」也設定為女性主導，與幕後製作互為呼應。這項突破性的人事安排，不僅開創了業界先例，也讓《紅豬》成為「女力翱翔天空」的象徵。

《紅豬》將於9月4日起在台上映，凡於電影《紅豬》上映首周（9／4至9／11）至全台戲院購買兩張《紅豬》電影票，就有機會獲得A2尺寸限量特典海報乙張。更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中