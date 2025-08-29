劉德華片場遇恐怖靈異事件 不存在的婆婆耳邊說話

香港天王劉德華18年前遇上靈異事件。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港天王劉德華18年前遇上的靈異事件日前曝光，現年77歲玄學家司徒法正透露，當時他人也在現場，可以作證。司徒法正近日談到，「為什麼我經常講不要去KTV夜總會」時提到劉德華拍攝電影《兄弟》時，就在他面前說自己遇上靈異事件，過程令人毛骨悚然。

劉德華（右）拍攝電影《兄弟》時，遇上不存在的老婆婆。（香港星島日報）

當時司徒法正在戲裡演的是他的老本行「玄學家」，他照著劇本說台詞的時候，劉德華就一把抓住他的手，並告訴他：師傅，好像不對勁，一直有一個婆婆在我耳朵旁邊說「你講錯了」。劉德華更摸不著頭腦的是，明明自己說出來的台詞都是照著劇本來，但是那位老人家卻一直指劉德華說錯台詞，更可怕的是，現場根本沒有老婆婆的身影。

《兄弟》由劉德華（左）、苗僑偉主演。（香港星島日報）

聽聞此事的司徒法正發現這情況阻礙拍攝一段時間，所以臨時喊來大家開個會，把這件事稟報清楚之後，才順利繼續拍下去。司徒法正更補充，例如片場、卡拉OK、夜總會這種具娛樂性的地方，因為吸收了許多人類的喜怒哀樂，就容易形成另外一個空間，能量低的人就奉勸一句：少去為妙。

玄學家司法徒正。（翻攝自小紅書）

