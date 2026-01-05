（獨家）花上萬元網購「有去無回」！男星阿傑曝慘痛經歷：還有30人上當

阿傑分享慘痛網購經驗。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕男星「阿傑」黃仕傑主持外景節目多年，常帶領觀眾上山下海，私下熱愛收藏藝術品的他，今（5）日受訪分享自身網購經歷，提到自己於2024年2月透過IG向一名網路藝術品賣家下訂並付款3萬8，卻遲遲未收到作品，最終決定提告，也呼籲大眾網路購物時務必多加留意。

阿傑透過IG購買藝術品，付清款項後卻遲遲未收到商品。（阿傑提供）

阿傑表示，當時業者開立交易明細，並告知作品將於2024年3月自海外寄出，約5個月後宅配到府，不過付款後卻始終未收到作品。他多次詢問到貨進度，對方皆未正面回應，當他提出無法交貨是否能退款時，對方則回應作品已從海外寄出，然而一路等到同年10月仍未見下文，之後對方更僅已讀不回，讓他決定提告處理。

請繼續往下閱讀...

阿傑透露，開庭後才發現，與他有相同經歷的消費者多達近30人，事後阿傑依然沒收到下訂的作品，已經付清的款項石沉大海，對方更封鎖他IG、完全神隱。

阿傑最後一次與賣家聯絡，對方僅已讀冷處理。（阿傑提供）

對於結果，阿傑坦言至今仍難以理解，他也表示，自己發現該名賣家目前仍持續在平台上經營販售，帳號未見任何限制，讓他相當不解，擔心會有更多人遇到與他相同的狀況，阿傑呼籲大眾網購時要多加留心防範，「慎選商家很重要，就算看起來是有非常多人追蹤、好像是可以信任的商家還是要小心，最好還是堅持一手交錢一手交貨，網路上還是要搜尋一下」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法