Lisa現身銀座被捕捉！工裝褲冒「整天瞎逼忙還TM不掙錢」驚句

BLACKPINK成員Lisa身穿黑色休閒工裝褲、腰間褲頭上印著「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」中文字樣。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕BLACKPINK成員Lisa日前與I-DLE好友Minnie在東京銀座被路人偶遇，兩人低調逛街、互動親密，Lisa甚至替Minnie拍照，不過比起偶遇偶像本尊，Lisa身上的「一件褲子」意外成為網路討論焦點。

Lisa當天穿著黑色工裝褲，腰間隱約露出中文「逼」字，網友隨即蒐出褲子完整句應為「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」，下方還附上英文翻譯「Busy all damn day and still not making money」，直白辛辣的字眼瞬間引爆討論，也有人驚訝Lisa敢穿上如此接地氣的單品。

Lisa（右）與Minnie在東京逛街合影。（翻攝自微博）

據悉，這件褲子出自美國新銳潮牌Praying，主打街頭次文化風格，售價約新台幣5,600元。消息曝光短短8小時內，淘寶已湧現大量同款預售。

