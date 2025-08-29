晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lisa現身銀座被捕捉！工裝褲冒「整天瞎逼忙還TM不掙錢」驚句

BLACKPINK成員Lisa身穿黑色休閒工裝褲、腰間褲頭上印著「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」中文字樣。（翻攝自微博）BLACKPINK成員Lisa身穿黑色休閒工裝褲、腰間褲頭上印著「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」中文字樣。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕BLACKPINK成員Lisa日前與I-DLE好友Minnie在東京銀座被路人偶遇，兩人低調逛街、互動親密，Lisa甚至替Minnie拍照，不過比起偶遇偶像本尊，Lisa身上的「一件褲子」意外成為網路討論焦點。

Lisa當天穿著黑色工裝褲，腰間隱約露出中文「逼」字，網友隨即蒐出褲子完整句應為「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」，下方還附上英文翻譯「Busy all damn day and still not making money」，直白辛辣的字眼瞬間引爆討論，也有人驚訝Lisa敢穿上如此接地氣的單品。

Lisa（右）與Minnie在東京逛街合影。（翻攝自微博）Lisa（右）與Minnie在東京逛街合影。（翻攝自微博）

據悉，這件褲子出自美國新銳潮牌Praying，主打街頭次文化風格，售價約新台幣5,600元。消息曝光短短8小時內，淘寶已湧現大量同款預售。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中