李興文逼哭攝影師！57歲堅持上《最強的身體》 憑毅力撐完全程

〔記者侯家瑜／台北報導〕體能實境節目《最強的身體》本集迎來「0002場賽事」，選手們不僅要挑戰爆發力與耐力，還得在35度高溫曝曬下接受雙重考驗。啦啦隊女神舒子晨見狀忍不住喊「求饒」，笑說：「我今天大概只能做一到兩成而已，我真的沒辦法！」場邊則有最強應援Mika，貼心準備零食替選手加油，直呼：「烘烤非油炸，追劇、比賽都超搭！」

《最強的身體》左起江俊翰、顏曉筠。（好看娛樂提供）

本集焦點之一落在混雙組的對決，55歲資深演員江俊翰自嘲是高齡組代表，但仍勇敢挑戰極限。他與搭檔顏曉筠一同上場，顏曉筠因戲常飾演江俊翰的女兒，笑喊：「爸爸加油！」並感性誇讚：「俊翰哥他好棒！」兩人不求奪冠，只盼能在舞台上完成自我挑戰。

《最強的身體》李興文逼哭攝影師。（好看娛樂提供）

《最強的身體》王家梁參賽。（好看娛樂提供）

男單賽事更是星光熠熠，57歲「永遠的班長」李興文帶著不屈精神參戰，雖然體能落差大，卻憑毅力撐完全程，感動到連攝影師、工作人員都紅了眼眶。中生代與新生代代表藍鈞天、王家梁、張庭瑚同場對決，光是站在一起就被主播蔡尚樺笑稱：「這根本是最強顏值賽事！」

《最強的身體》左起黑牛、張庭瑚、藍鈞天、李興文、王家梁、林三福帥氣對決。（好看娛樂提供）

被譽為最大黑馬的，則是來自甘比亞的黑牛，憑著精實體格與強悍爆發力成為全場假想敵，眾人期待他能掀起新一波話題。女雙方面也話題滿滿，台鋼雄鷹王躍霖與統一獅胡智為的老婆攜手組隊，老公們不僅全力支持，還親自規劃訓練菜單，希望另一半能透過比賽重拾自信與對運動的熱情。

