Angelababy瘋馬秀風波後首現身 含淚比心回應粉絲

Angelababy看瘋馬秀爭議後，終於現身參加活動。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Angelababy」楊穎因2023年「瘋馬秀」風波，微博、抖音帳號一度被禁言，長年主持的《奔跑吧》遭到除名，甚至央視也刪除相關片段，演藝事業陷入低谷。沉寂近兩年，她昨（27日）終於在上海出席品牌活動，這也是她風波後首度公開亮相。活動上，她與粉絲互動時強忍淚水的畫面瞬間衝上熱搜。

在活動尾聲，粉絲齊聲高喊「我愛妳」，Angelababy轉身比心回應，眼眶立刻泛紅，數度抿嘴、仰頭才勉強壓下淚水，眼神閃爍卻依舊帶著微笑。她還貼心繞場一周，甚至不斷調整坐姿，只為讓每個角落的粉絲都能看見。

Angelababy特意繞場一周，貼心照顧每個角落的粉絲視線。（翻攝自微博）

此外，Angelababy得知粉絲凌晨起早排隊，她自掏腰包訂購近千杯飲料，並直言：「不知道大家喜歡什麼，所以能點的都點了。」粉絲則用空杯拼出她生日數字「228」回應，現場形成暖心的雙向互動。

