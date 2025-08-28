晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Angelababy瘋馬秀風波後首現身 含淚比心回應粉絲

Angelababy看瘋馬秀爭議後，終於現身參加活動。（翻攝自微博）Angelababy看瘋馬秀爭議後，終於現身參加活動。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Angelababy」楊穎因2023年「瘋馬秀」風波，微博、抖音帳號一度被禁言，長年主持的《奔跑吧》遭到除名，甚至央視也刪除相關片段，演藝事業陷入低谷。沉寂近兩年，她昨（27日）終於在上海出席品牌活動，這也是她風波後首度公開亮相。活動上，她與粉絲互動時強忍淚水的畫面瞬間衝上熱搜。

在活動尾聲，粉絲齊聲高喊「我愛妳」，Angelababy轉身比心回應，眼眶立刻泛紅，數度抿嘴、仰頭才勉強壓下淚水，眼神閃爍卻依舊帶著微笑。她還貼心繞場一周，甚至不斷調整坐姿，只為讓每個角落的粉絲都能看見。

Angelababy特意繞場一周，貼心照顧每個角落的粉絲視線。（翻攝自微博）Angelababy特意繞場一周，貼心照顧每個角落的粉絲視線。（翻攝自微博）

此外，Angelababy得知粉絲凌晨起早排隊，她自掏腰包訂購近千杯飲料，並直言：「不知道大家喜歡什麼，所以能點的都點了。」粉絲則用空杯拼出她生日數字「228」回應，現場形成暖心的雙向互動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中