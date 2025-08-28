Super Junior神童大爆偶像戀愛祕辛！親吐交換電話「其實很簡單」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國男團Super Junior出道已滿20年，持續在全球擁有強大粉絲基礎，成員神童近日受訪時難得直言「偶像戀愛祕辛」，坦率透露藝人之間如何交換聯絡方式、安排約會流程，點破外界對偶像「單身人設」的迷思，意外吐出交換電話其實很簡單，掀起粉絲熱議。

神童在訪談中指出，雖然外界常以為偶像必須嚴守單身形象，但若真有交往意願，「那些想談戀愛的人一定會找到方法」，通常會透過朋友引介或演出活動後的社交場合交換電話。神童更直言，儘管公司有嚴格規範，但私下感情生活無法完全被約束，偶像與一般人一樣，渴望真實的人際與情感連結。

神童這番率性發言，也讓粉絲看到他不避諱談私生活的一面，韓網與國際粉絲出現兩極反應，有人認為神童展現真誠，揭露偶像真實人生面貌；也有人擔憂此舉會衝擊團體形象。值得一提的是，Super Junior近期正展開20週年《Super Show 10》世界巡演，從首爾3場全數售罄到後續亞太站延燒，更將在11月15、16日於大巨蛋開唱，舞台上專業演出與私下直率分享，讓團體再度成為娛樂圈焦點。

