晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Super Junior神童大爆偶像戀愛祕辛！親吐交換電話「其實很簡單」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國男團Super Junior出道已滿20年，持續在全球擁有強大粉絲基礎，成員神童近日受訪時難得直言「偶像戀愛祕辛」，坦率透露藝人之間如何交換聯絡方式、安排約會流程，點破外界對偶像「單身人設」的迷思，意外吐出交換電話其實很簡單，掀起粉絲熱議。

Super Junio出道迎來20週年。（翻攝自IG）Super Junio出道迎來20週年。（翻攝自IG）

神童在訪談中指出，雖然外界常以為偶像必須嚴守單身形象，但若真有交往意願，「那些想談戀愛的人一定會找到方法」，通常會透過朋友引介或演出活動後的社交場合交換電話。神童更直言，儘管公司有嚴格規範，但私下感情生活無法完全被約束，偶像與一般人一樣，渴望真實的人際與情感連結。

神童這番率性發言，也讓粉絲看到他不避諱談私生活的一面，韓網與國際粉絲出現兩極反應，有人認為神童展現真誠，揭露偶像真實人生面貌；也有人擔憂此舉會衝擊團體形象。值得一提的是，Super Junior近期正展開20週年《Super Show 10》世界巡演，從首爾3場全數售罄到後續亞太站延燒，更將在11月15、16日於大巨蛋開唱，舞台上專業演出與私下直率分享，讓團體再度成為娛樂圈焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中