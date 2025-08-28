晴時多雲

娛樂 電視

謝京穎慶生遇6.0強震「捧蛋糕傻眼」 急call尪張書偉報平安

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎即將迎來32歲生日，她昨（27日）與朋友慶生時，恰巧碰上芮氏規模6.0的地震。當時她正手捧生日蛋糕準備吹蠟燭，突然地震警報響起，現場不斷搖晃，讓她驚呼：「要嚇屎我了！」

謝京穎慶生遇地震，當場嚇傻。（翻攝自Instagram）謝京穎慶生遇地震，當場嚇傻。（翻攝自Instagram）

謝京穎在社群寫道：「當我在唱生日快樂歌遇上地震，蠟燭還在燒，我還沒許願呢，希望平安一切沒事。第一個願望就先給大家平平安安健健康康，不要有天災。」

曝光的影片中，謝京穎手拿蛋糕準備許願，下一秒聽到警報聲，整個人愣住、腦筋一片空白。在場朋友不斷安撫說：「不要擔心」、「很大欸！」由於家住高樓層，她不顧蠟燭還在燃燒，第一時間打電話回家，確認老公張書偉與2隻貓咪的狀況，「地震耶，你還好嗎？我剛剛唱生日快樂歌遇到地震，好恐怖！」

謝京穎慶生遇地震，急打電話給老公張書偉。（翻攝自Instagram）謝京穎慶生遇地震，急打電話給老公張書偉。（翻攝自Instagram）

是元介在留言區幽默回應：「橘子生日快樂，連地球都來祝福妳了啦！」亮哲也笑說：「普天同慶！」在《好運來》飾演她阿嬤的謝瓊煖則打趣：「好特別的生日『驚』喜！生日大快樂。」劉方慈、賴慧如、李沛綾等人也紛紛留言祝福。謝京穎事後驚魂未定，笑稱：「嚇鼠寶寶、很驚、整個瞳孔地震。」並感慨平安才是最大的福氣。

