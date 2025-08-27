晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

喪子之痛交織不朽名作！三大金獎導演《哈姆奈特》揭未知愛情故事

潔西伯克利（中）在《哈姆奈特》面對兒子離世的悲痛。（翻攝自IMDB）潔西伯克利（中）在《哈姆奈特》面對兒子離世的悲痛。（翻攝自IMDB）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《游牧人生》金獎導演趙婷執導、金獎導演史蒂芬史匹柏及山姆曼德斯監製的《哈姆奈特》昨晚曝光首支預告，曾以《日麗》、《神鬼戰士II》展現精湛演技的保羅麥斯卡和曾演出《鏗鏘玫瑰》、《杜立德》的潔西伯克利在片中飾演莎士比亞夫妻—威廉與艾格妮絲，因11歲兒子哈姆奈特的離世而陷入悲痛。

保羅麥斯卡（右）和潔西伯克利在《哈姆奈特》詮釋莎士比亞夫妻。（翻攝自IMDB）保羅麥斯卡（右）和潔西伯克利在《哈姆奈特》詮釋莎士比亞夫妻。（翻攝自IMDB）

電影改編自瑪姬歐法洛2020年同名暢銷小說，她也和導演趙婷共同執筆劇本，小說部分以潔西飾演的艾格妮絲展開，描繪莎士比亞夫妻面對喪子之痛的愛與失落，並呈現莎士比亞如何由此開始創作不朽名作《哈姆雷特》，帶領觀眾一窺他筆下的悲劇如何和妻子人生的經歷交織。

趙婷先前接受《浮華世界》訪問時表示：「我非常驚訝這本小說是如此沉浸、如此感官化，不僅如此，它的寫作方式幾乎與我剪接時的心跳頻率一致。瑪姬的寫作方式非常獨特，讀起來就像是一幀幀影像在我眼前被剪輯一樣。」

《哈姆奈特》將於9月在多倫多影展首映，美國方面則將於11月27日感恩節檔期率先小規模上映，並於12月12日擴大上映。台灣方面預計2026年上映。

《哈姆奈特》首支預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中