喪子之痛交織不朽名作！三大金獎導演《哈姆奈特》揭未知愛情故事

潔西伯克利（中）在《哈姆奈特》面對兒子離世的悲痛。（翻攝自IMDB）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《游牧人生》金獎導演趙婷執導、金獎導演史蒂芬史匹柏及山姆曼德斯監製的《哈姆奈特》昨晚曝光首支預告，曾以《日麗》、《神鬼戰士II》展現精湛演技的保羅麥斯卡和曾演出《鏗鏘玫瑰》、《杜立德》的潔西伯克利在片中飾演莎士比亞夫妻—威廉與艾格妮絲，因11歲兒子哈姆奈特的離世而陷入悲痛。

保羅麥斯卡（右）和潔西伯克利在《哈姆奈特》詮釋莎士比亞夫妻。（翻攝自IMDB）

電影改編自瑪姬歐法洛2020年同名暢銷小說，她也和導演趙婷共同執筆劇本，小說部分以潔西飾演的艾格妮絲展開，描繪莎士比亞夫妻面對喪子之痛的愛與失落，並呈現莎士比亞如何由此開始創作不朽名作《哈姆雷特》，帶領觀眾一窺他筆下的悲劇如何和妻子人生的經歷交織。

趙婷先前接受《浮華世界》訪問時表示：「我非常驚訝這本小說是如此沉浸、如此感官化，不僅如此，它的寫作方式幾乎與我剪接時的心跳頻率一致。瑪姬的寫作方式非常獨特，讀起來就像是一幀幀影像在我眼前被剪輯一樣。」

《哈姆奈特》將於9月在多倫多影展首映，美國方面則將於11月27日感恩節檔期率先小規模上映，並於12月12日擴大上映。台灣方面預計2026年上映。

《哈姆奈特》首支預告：

