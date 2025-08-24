晴時多雲

娛樂 最新消息

Kobe日追思 昔葛萊美獎群星悲唱《很難說再見》全場淚崩

第62屆葛萊美獎典禮一開始，螢光幕上便高掛Kobe的照片悼念。（翻攝自IG）第62屆葛萊美獎典禮一開始，螢光幕上便高掛Kobe的照片悼念。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕今天8月24日是美國洛杉磯特別訂定的「Kobe日」，用來紀念NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）；令人心碎的是，Kobe 2020年與13歲女兒由於直升機墜毀，機上9人罹難，享年41歲。然而，Kobe噩耗傳出當晚，正逢第62屆葛萊美獎頒獎典禮，主持人艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）哀慟開場，與Boyz II Men合唱《It’s So Hard to Say Goodbye》（很難說再見），全場群星淚灑緬懷。

洛杉磯市政府於2016年Kobe退休後，將「8月24日」訂為「Kobe日」象徵他生涯背號「8」與「24」。然而2020年1月26日，Kobe卻因直升機意外驟逝，全球震驚。當晚在湖人隊主場史坦波中心舉行的葛萊美獎，主辦單位臨時製作悼念影片，會場外大批身穿湖人球衣的球迷聚集，典禮一開場更高掛Kobe照片，氣氛哀戚。

第62屆葛萊美獎主持人艾莉西亞凱斯（左二）邀請Boyz II Men一同合唱《很難說再見》緬懷Kobe。（翻攝自IG）第62屆葛萊美獎主持人艾莉西亞凱斯（左二）邀請Boyz II Men一同合唱《很難說再見》緬懷Kobe。（翻攝自IG）

主持人艾莉西亞凱斯動情表示，「洛杉磯、美國和全世界都失去了英雄，我們在Kobe建造的房子裡傷透了心。」Kobe離世至今已滿5年，每逢「Kobe日」仍成全球球迷追思時刻；當年葛萊美舞台上群星合唱《很難說再見》的畫面，如今再被回顧依舊讓人鼻酸，對無數人而言，Kobe不僅是NBA傳奇，更是跨界象徵，無論體壇或樂壇，都留下難以抹滅的身影。

