《神鬼奇航》鐵三角一同回歸？奧蘭多表示全力支持

〔記者許世穎／綜合報導〕《捍衛戰士》、《神鬼奇航》系列億萬製片傑瑞布洛克海默先前接受《娛樂周刊》專訪時透露，還沒放棄再與「強哥」強尼戴普合作《神鬼奇航6》的可能性。另一位系列要角奧蘭多布魯最近受訪時則對於他和強哥、綺拉奈特莉一同回歸表示全力支持。

奧蘭多布魯（左起）樂見和綺拉奈特莉、強尼戴普一同回歸《神鬼奇航》續作。（翻攝自IMDB）

奧蘭多在芝加哥的粉絲活動上現身時表示：「一切都在於劇本，對吧？一切都寫在紙上。我相信絕對有辦法能創造出一些東西。我個人非常希望大家能回來。我覺得能成功的方法，就是讓所有人都回歸。如果能做到，而且大家也願意回來。」

奧蘭多飾演的威爾和強哥飾演的傑克、綺拉飾演的伊莉莎白皆在2003年的《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》首次亮相，並共同主演了2006年續集《神鬼奇航：加勒比海盜》與2007年《神鬼奇航：世界的盡頭》三部曲。之後只有強哥繼續出演2011年《神鬼奇航：幽靈海》，但奧蘭多和綺拉有在2017年《神鬼奇航：死無對證》片尾短暫現身。

提到對於回歸的想法，奧蘭多補充說：「我的想法是，如果劇本真的很棒，而且理想上大家都能回來，那就像是孤注一擲了，你懂的。他們現在在思考的是──要不要引進一個某種程度上複製傑克的女性主角？我不知道。怎麼做還沒有定論，但如果劇本真的很棒，我會參與。」

製片傑瑞布洛克海默本月稍早接受《娛樂週刊》訪問時透露，他已和戴普談過回歸傑克史派羅一角，並補充說：「如果他喜歡這個角色的寫法，我認為他會演。一切都取決於劇本，就像我們都知道的…我們還在打磨劇本，我們想拍，只是要找到合適的版本。我們還沒完全做到，但已經很接近了。」

