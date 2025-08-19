晴時多雲

娛樂 最新消息

（影）大牙4月就主動提離婚！認了分開原因 被認證「壓倒駱駝最後一根稻草」

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈上週與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威結束5年婚姻，上週公開共同聲明，宣布7月已離婚，她今出席三立新八點檔《百味人生》首映會，是離婚後首度公開現身。她現在有八點檔收入以及業配，能自己扛一個月三萬多的房貸。她4月就感受到跟前夫「沒有愛」，主動提議離婚，坦言離婚前做過很多努力，曾想挽回婚姻，像是不會下廚的她，在紀念日時親自做飯，沒想到被一旁Junior吐嘈：「下廚才是壓倒駱駝最後一根稻草吧。」

大牙上週與羽球教練老公「阿廖師」結束5年婚姻。（記者陳奕全攝）大牙上週與羽球教練老公「阿廖師」結束5年婚姻。（記者陳奕全攝）

謝承均（右）身為大牙（中）和阿廖師的共同朋友。（記者陳奕全攝）謝承均（右）身為大牙（中）和阿廖師的共同朋友。（記者陳奕全攝）

大牙提到4月和前夫談離婚時，對方並不訝異，「他有覺得我們關係變得很怪，但也不知道怎麼做，他說要想一想。」大牙認為2人生活頻率已經不同，也沒有共同話題，像是她追劇，但對方不看，不知道要聊什麼；前夫有時也會抱怨她愛碎念，像極了她媽媽，但這些柴米油鹽生活的抱怨，並非大事，2人才下了共通結論，就是「沒有愛情了，也沒有共同方向」，她說：「有些東西不見了也不知道怎麼找回來，他也還年輕，祝福彼此往更好的路。」即便離婚，大牙也很感謝對方7年的陪伴。

謝承均（左）身為大牙（右）和阿廖師的共同朋友。（記者陳奕全攝）謝承均（左）身為大牙（右）和阿廖師的共同朋友。（記者陳奕全攝）

謝承均身為大牙和阿廖師的共同朋友，也是他們結婚登記時的證婚人之一，謝承均7月初就得知兩人要離婚，並尊重他們決定，他說：「一開始有點嚇到，太常跟他們2人相處，都看不出狀況，但真正的不對勁應該是他們回家後，不會在朋友面前展現。」

大牙上週與羽球教練老公「阿廖師」結束5年婚姻。（記者陳奕全攝）大牙上週與羽球教練老公「阿廖師」結束5年婚姻。（記者陳奕全攝）

大牙也提到上月簽完字的心情，「很像做場夢」，「人生走到一個階段，大家都說要結婚，才有目標和動力，真的結了，睡一覺醒來，沒了！但也覺得也不錯。」大牙簽字離婚時找的證人是自己好友，而不是當初證婚的謝承均和曾莞婷，謝承均笑喊：「我已經證婚了，離婚不會再找我，不可能有始有終吧！」

她認為婚姻開始與結束都是人生中很好的養分。至於下一段戀情？她先說「目前專心工作，不去想感情的事」，接著突然像是恍然大悟解釋：「不敢把話說死，深怕又打自己巴掌。」

此外，大牙和前夫離婚後還是朋友，她說前夫過去每年都會舉辦明星羽球憂敗盃，先前大牙會當工具人，幫忙協辦，在場搬椅子、拿便當，如果之後前夫有需要，還是能找她幫忙。

點圖放大body

