ØZI被遙控全新玩法！當場認了：不能掌控覺得更好玩

〔記者陽昕翰／台北報導〕Red Bull 將「點唱機」概念搬上真實舞台，打造全新互動式演唱會體驗，音樂才子ØZI坦言，這樣的形式讓他既緊張又期待。ØZI表示：「一開始知道這個演唱會的玩法時，其實蠻沒安全感，因為不只是唱自己的歌，還要翻唱、甚至做曲風大改編，對我來說是一個全新挑戰。但也因為不能掌控，反而讓我覺得更好玩。」

「2025 Red Bull Jukebox 點唱機演唱會 feat.ØZI」10月18日在台北Legacy Tera登場，由ØZI擔綱演出，觀眾將成為當晚的「音樂總監」，從曲目、曲風到驚喜嘉賓，全由粉絲投票決定，實現真正「The Show of Your Choice！唱什麼你來控」。

音樂人ØZI擔綱演出歌手。（Red Bull提供）

這場演出徹底顛覆傳統演唱會的形式，讓觀眾從第一票開始就參與其中。粉絲在演出前可透過線上投票決定曲目與曲風，而現場更設有多輪即時投票機制，每一首歌都可能被重新定義─抒情歌搖滾化、經典金曲全新編曲，甚至有機會因觀眾的選擇，迎來意想不到的驚喜嘉賓，共同完成一場獨一無二的音樂體驗。

ØZI談到：「與其說是一場演唱會，對我來說更像是一個和粉絲一起同樂的派對，我很期待和大家一起完成這場秀。」

