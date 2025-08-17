H級正妹無罩逛夜市 「邊晃邊吃香腸」路人全看傻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星macca（まっか）以拍攝激凸抖胸影片爆紅，IG坐擁82萬粉絲，日前才來台參加一年一度「TRE台北國際成人展」的她，在社群分享一段影片，只見她和網紅韶瑄「無罩」逛饒河夜市，邊走邊吃香腸，吸引路人目光，紛紛拿出手機記錄過程。

macca（左）與網紅韶瑄一起吃香腸。（翻攝自IG）

macca日前在IG分享一段影片，直呼「我又想去台灣！」只見她身穿一件寬鬆的淺灰色深V背心，裡面沒穿內在美，下半身則搭配紅色短褲，讓其魔鬼身材一覽無遺；站在一旁的韶瑄穿搭風格也相當大膽，僅以白色菱格短上衣遮點，辣露出小蠻腰與性感側乳。

macca（右）合體網紅韶瑄「無罩」逛饒河夜市。（翻攝自IG）

兩人在影片中開心拿著香腸，輪流對鏡頭邊跳邊晃胸部，此舉吸引路人矚目，不少人停下腳步，紛紛拿出手機拍攝，還有人見到這一幕，嚇得目瞪口呆。貼文曝光後，立刻在社群引起暴動，網友紛紛留言大讚，「好可愛」、「太性感了」、「路人有福了。」

